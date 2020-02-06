Зеленський прийшов до "Слуги народу" через ринок землі: які результати

Президент Володимир Зеленський прийшов на засідання "Слуги народу", аби обговорити із нардепами земельну реформу. Більшість нардепів від президентської фракції підтримали законопроєкт.

Засідання фракції почалося о 9 ранку – перед початком роботи Верховної Ради, повідомляє "Українська правда". У четвер, 6 лютого, нардепи розглядатимуть законопроєкт про відкриття ринку землі.

Так, глава держави переконував нардепів проголосувати за реформу землі в другому читанні до кінця цього тижня – тобто 6-7. Однак голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що на це потрібно щонайменше тиждень. Чи справді законопроєкт про ринок землі вирішили розглянути 6 лютого, нардепи не повідомляють, пише "Інтерфакс-Україна".

Мовилося про землю. Розбирали додаткові нюанси. Будемо працювати в Раді разом над цим проектом,

– сказала нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

Водночас народний депутат Олександр Дубінський, відомий критикою реформи, зазначив – більшість "слуг народу" пілтримала законопроєкт. За його словами, він до них не належить.

"Працювати доведеться всю ніч"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що наразі є достатня кількість голосів для підтримки законопроєкту – понад 226. Однак, за його словами, працювати доведеться усю ніч.

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