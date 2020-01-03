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      Законопроєкт про ринок землі готовий до другого читання: які правки вніс комітет

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      Профільний комітет вніс правки у законопроєкт про ринок землі / budport.com.ua

      Проєкт закону про ринок землі готовий до другого читання. Висновок комітету з усіма правками вже зареєстрували на сайті Верховної Ради.

      Про те, що профільний комітет завершив доопрацювання закону повідомив у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов.

      Читайте також: На купівлю землі встановлять трирівневе обмеження, – радник прем'єр-міністра Мушак

      Що передбачено у висновку комітету

      Про іноземців

      Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму.

      У законопроєкті була прописана заборона купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійна, а тимчасова – до 1 січня 2024 року. Цей факт викликав протести у суспільстві. Після чого Володимир Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум.

      Про обмеження концентрації землі в одних руках

      Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

      Як рахується обмеження? Наприклад, людина має 25% в компанії. Ця компанія є власником 8 тисяч гектарів землі. Тоді вважається, що людина володіє 1/4 від 8 тисяч, а це 2 тисячі гектарів. За цих умов людина зможе докупити ще 8 тисяч гектарів. При цьому, обмежень щодо пов’язаних осіб немає.

      Про можливість банків ставати власниками землі

      • Банки зможуть  ставати власниками землі, але тільки завдяки стягненню застави через невиплату кредиту.
      • Обмеження в 10 тисяч гектарів на них не розповсюджуватиметься.
      • Банки матимуть можливість продати землю отриману як заставу протягом 2 років.
      • Всі банки матимуть також право кредитувати землю, незалежно від форми власності.
      • Якщо банки не продають землю протягом двох років, земля конфіскується. Держава виставляє землю на продаж, забирає витрати, і решту повертає банку.

      13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. Після цього нардепи внесли до законопроєкту понад 4 тисячі правок

      ринок землі
      У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 каналу

      Що думають українці про впровадження ринку землі: відео

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Тимофій Милованов Ринок землі Гроші Референдум
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