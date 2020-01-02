На купівлю землі встановлять трирівневе обмеження, – радник прем'єр-міністра Мушак

Ринок землі в Україні має з'явитися вже з 1 жовтня 2020 року. Але найбільше питання, яке турбує українців і на якому подекуди спекулюють політики, – купівля українського чорнозему іноземцями. Радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак пояснив, який вигляд матиме кінцева версія закону.

Наразі проєкт закону, підтриманий Радою у першому читанні, скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення.

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Олексій Мушак на своїй сторінці у фейсбук повідомив, що у фінальній версії законопроєкту про ринок землі буде введено трирівневе обмеження концентрації землі в одних руках. Також він окреслив три тези:

Жодне українське підприємство не може мати у власності більше за 10 тисяч гектарів землі.

Жоден власник землі сукупно не може володіти понад 10 тисячами гектарів.

Перші 500 агрокомпаній України обробляють земельний банк більше, ніж 10 тисяч гектарів.

Він зауважив, що у разі перевищення ліміту, надлишкова земля вилучається і продається на електронних торгах.

До слова, Україна – одна із шести країн світу, де не можна продавати землю сільськогосподарського призначення.



Країни, у яких заборонено продавати землю / Інфографіка 24 каналу

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