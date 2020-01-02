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      На купівлю землі встановлять трирівневе обмеження, – радник прем'єр-міністра Мушак

      52 Читать новость на русском
      Ринок землі / nashemisto.dp.ua

      Ринок землі в Україні має з'явитися вже з 1 жовтня 2020 року. Але найбільше питання, яке турбує українців і на якому подекуди спекулюють політики, – купівля українського чорнозему іноземцями. Радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак пояснив, який вигляд матиме кінцева версія закону.

      Наразі проєкт закону, підтриманий Радою у першому читанні, скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. 

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      Олексій Мушак на своїй сторінці у фейсбук повідомив, що у фінальній версії законопроєкту про ринок землі буде введено трирівневе обмеження концентрації землі в одних руках. Також він окреслив три тези:

      • Жодне українське підприємство не може мати у власності більше за 10 тисяч гектарів землі.
      • Жоден власник землі сукупно не може володіти понад 10 тисячами гектарів.
      • Перші 500 агрокомпаній України обробляють земельний банк більше, ніж 10 тисяч гектарів.

      Він зауважив, що у разі перевищення ліміту, надлишкова земля вилучається і продається на електронних торгах.

      До слова, Україна – одна із шести країн світу, де не можна продавати землю сільськогосподарського призначення. 


      Країни, у яких заборонено продавати землю / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Ринок землі Інфографіка Мораторій на продаж землі
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