На покупку земли установят трехуровневое ограничение, – советник премьер-министра Мушак
Рынок земли в Украине должен появиться уже с 1 октября 2020 года. Но самый большой вопрос, который беспокоит украинцев и на котором иногда спекулируют политики, – покупка украинского чернозема иностранцами. Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак объяснил, как будет выглядеть конечная версия закона.
Сейчас проект закона, поддержанный Радой в первом чтении, отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения.
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Алексей Мушак на своей странице в фейсбук сообщил, что в финальной версии законопроекта о рынке земли будет введено трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках. Также он очертил три тезиса:
- Ни одно украинское предприятие не может иметь в собственности больше 10 тысяч гектаров земли.
- Ни один владелец земли совокупно не может владеть более чем 10 тысячами гектаров.
- Первые 500 агрокомпаний Украины обрабатывают земельный банк более, чем 10 тысяч гектаров.
Он отметил, что в случае превышения лимита избыточная земля изымается и продается на электронных торгах.
К слову, Украина – одна из шести стран мира, где нельзя продавать землю сельскохозяйственного назначения.
Страны, в которых запрещено продавать землю / Инфографика 24 канала
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