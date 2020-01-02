На покупку земли установят трехуровневое ограничение, – советник премьер-министра Мушак

Рынок земли в Украине должен появиться уже с 1 октября 2020 года. Но самый большой вопрос, который беспокоит украинцев и на котором иногда спекулируют политики, – покупка украинского чернозема иностранцами. Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак объяснил, как будет выглядеть конечная версия закона.

Сейчас проект закона, поддержанный Радой в первом чтении, отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения.

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Алексей Мушак на своей странице в фейсбук сообщил, что в финальной версии законопроекта о рынке земли будет введено трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках. Также он очертил три тезиса:

Ни одно украинское предприятие не может иметь в собственности больше 10 тысяч гектаров земли.

Ни один владелец земли совокупно не может владеть более чем 10 тысячами гектаров.

Первые 500 агрокомпаний Украины обрабатывают земельный банк более, чем 10 тысяч гектаров.

Он отметил, что в случае превышения лимита избыточная земля изымается и продается на электронных торгах.

К слову, Украина – одна из шести стран мира, где нельзя продавать землю сельскохозяйственного назначения.



Страны, в которых запрещено продавать землю / Инфографика 24 канала

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