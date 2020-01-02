23:00
2 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 января
      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло
      Вєсті.UA
      20:21, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      На покупку земли установят трехуровневое ограничение, – советник премьер-министра Мушак

      46 Читати новину українською
      Рынок земли / nashemisto.dp.ua

      Рынок земли в Украине должен появиться уже с 1 октября 2020 года. Но самый большой вопрос, который беспокоит украинцев и на котором иногда спекулируют политики, – покупка украинского чернозема иностранцами. Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак объяснил, как будет выглядеть конечная версия закона.

      Сейчас проект закона, поддержанный Радой в первом чтении, отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения.

      Важно! Земельный рынок: что на самом деле предлагают у Зеленского

      Алексей Мушак на своей странице в фейсбук сообщил, что в финальной версии законопроекта о рынке земли будет введено трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках. Также он очертил три тезиса:

      • Ни одно украинское предприятие не может иметь в собственности больше 10 тысяч гектаров земли.
      • Ни один владелец земли совокупно не может владеть более чем  10 тысячами гектаров.
      • Первые 500 агрокомпаний Украины обрабатывают земельный банк более, чем 10 тысяч гектаров.

      Он отметил, что в случае превышения лимита избыточная земля изымается и продается на электронных торгах.

      К слову, Украина – одна из шести стран мира, где нельзя продавать землю сельскохозяйственного назначения.


      Страны, в которых запрещено продавать землю / Инфографика 24 канала

      Что думают киевляне о внедрении рынка земли: видео

       

      Как вылечить геморрой: советы врача
      сегодня
      12596
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Мораторий на продажу земли Инфографика Рынок земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:30 "Смерть мозга" НАТО, начало распада ЕС и ненависть Трампа: итоги года в Европе и Америке
      Іван Яковина 27
      сегодня , 22:15 Главные новости 2 января: новая поверенная США и скандальное заявление о пенсиях на Донбассе
      Ірина Вихрущ 113
      28 декабря 2019 , 12:30 Украшения и аллергия: каких металлов следует избегать
      265
      сегодня , 22:00 Рубль-2019: национальную валюту России болтает не по-детски
      СерпомПо 332
      сегодня , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 1815
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук