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      Ухвалення ринку землі: які фракції підтримають законопроєкт

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      Як фракції голосуватимуть за ринок сільськогосподарських земель / колаж 24 каналу

      У четвер, 6 лютого, Верховна Рада України у другому читанні розгляне законопроєкт про ринок землі. Думки депутатів різних фракції щодо його ухвалення відчутно різняться, та у керівництві "Слуги народу" вже запевнили: 226 голосів "за" таки назбирається.

      24 канал зібрав позиції фракцій щодо ухвалення законопроєкту і, як наслідок, запровадження в Україні вільного ринку сільськогосподарських земель.

      Варто знати! Що передбачає законопроєкт про запровадження ринку землі

      Слуга народу

      Власне саме депутати фракції "Слуги народу" і були ініціаторами законопроєкту про ринок землі. Втім навіть депутати всередині провладної фракції не можуть дійти одностайної згоди щодо цієї законодавчої ініціативи.

      Попри різні групи впливу, які визначають позиції депутатів фракції, її голова Давид Арахамія запевнив, що більшість фракції таки підтримає законопроєкт.

      Це – наша партійна програма, наша обіцянка звільнити від кріпосного права 7 мільйонів українців. У нас є достатня кількість голосів – 226 "за" буде,
      – сказав Давид Арахамія.

      Водночас він заявив, що розгляд ринку землі у Верховній Раді може затягнутися до пізньої ночі. Відтак він закликав парламентарів запасатися їжею.

      Європейська солідарність

      Позиція фракції "Європейської солідарності" є, мабуть, найбільш дивною серед усіх фракцій. Протягом минулих п'яти років лідер партії Петро Порошенко, будучи президентом України, говорив про необхідність запровадження ринку землі.

      Втім після відходу в опозицію "Євросолідарність" вперто відмовляється підтримувати законопроєкт. Схоже, так буде і під час розгляду у другому читанні. Щонайменше про це заявила депутатка Вікторія Сюмар.

      "Ми займаємо послідовну позицію – ми вже говорили, за яких умов можемо підтримати законопроєкт. Ми внесли свої пропозиції, але оскільки вони не були враховані, ми бачимо, що ця реформа – зовсім не реформа", – заявила Сюмар.

      Цікаво: Земельна ніч: Арахамія розповів, коли Рада проголосує за ринок землі

      За її словами, у нинішній редакції законопроєкт підстроєно виключно для "створення можливості скупити українську державну землю". Мовляв, "Євросолідарність" не може підтримати такі ініціативи.

      Опозиційна платформа – За життя

      Як і "Євросолідарність", "Опозиційна платформа" не збирається підтримувати запровадження ринку землі. Втім як заявив її депутат Нестор Шуфрич, фракція робитиме це більш категорично – намагатиметься перешкодити його ухваленню.

      Водночас Шуфрич заявив, що провладні депутати "кинули його". Мовляв, перед розглядом у сесійній залі в комітеті ще мав би продовжитися розгляд правок.

      Ми очікували, що перед цим ще буде продовження розгляду правок на комітеті, засідання якого призначено на п'ятницю. Фактично, це кидалово, тому сьогодні ми будемо цьому протистояти,
      – заявив депутат.

      Батьківщина

      Так само за "масовий продаж українських земель" переживає і фракція "Батьківщини". Її лідерка Юлія Тимошенко ще напередодні розгляду заявила, що на український парламент і державу загалом чекає "історичний день".

      "Реально, завтра при розгляді без усіх правок без виключення можуть натиснути кнопки і залишити Україну на сотні років без землі", – взялася за лякалки Юлія Тимошенко.

      До слова: Зеленський прийшов до "Слуги народу" через ринок землі: які результати

      Усіх тих, хто підтримує запровадження ринку сільськогосподарських земель, вона назвала "світовими спекулянтами" та "аферистами, що вже поклали око на нашу землю".

      Враховуючи гучні заяви лідерки "Батьківщини", можна зробити висновок, що фракція не збирається підтримувати ухвалення законопроєкту.

      Голос

      Схоже, саме фракція "Голос" є єдиною з опозиційних, яка може додати голосів "Слузі народу". Щонайменше лише "Голос" поки не заявив, що категорично не підтримає запровадження ринку землі.

      Народний депутат від фракції Ярослав Железняк пояснив журналістам, що "Голос" голосуватиме "за" або "проти" ринку землі, відштовхуючись від фінального тексту законопроєкту.

      У нас є конкретна позиція, ми подавали свої правки і будемо за них боротися до кінця. Коли зрештою стане зрозумілим фінальний текст документа, тоді ми й ухвалюватимемо рішення, – пояснив Железняк.

      До слова, у першому читанні, коли усі решта опозиційні фракції проголосували проти, "Голос" утримався від голосування.

      Коли Рада розгляне законопроєкт про ринок землі?Розгляд законопроєкту про ринок землі у сесійній залі Верховної Ради розпочався зранку четверга, 6 лютого. Втім перед фінальним голосуванням парламенту потрібно розглянути понад 4 тисячі правок. Відтак розгляд може затягнутися до ночі.

      ринок землі, де не можна продавати землю
      У яких країнах заборонено продавати землі сільськогосподарського призначення / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Ринок землі Опозиційна платформа – За життя Мораторій на продаж землі Європейська солідарність Давид Арахамія Нестор Шуфрич Партія Голос
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