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      Земельна ніч: Арахамія розповів, коли Рада проголосує за ринок землі

      2208 Читать новость на русском
      Давид Арахамія / zn.ua

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада розглядатиме питання ринку землі у четвер, 6 лютого. Водночас, за його словами, голосування може затягнутися до ночі.

      Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту. Інформацію також підтвердив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів.

      До теми: Коли в Україні відкриється ринок землі: думка Разумкова

      Арахамія спрогнозував, що о 3-4 ранку п'ятниці закон буде ухвалено. На думку голови фракції "Слуга народу", ухвалити закон про землю протягом одного дня депутати точно не встигнуть.

      У п'ятницю короткий день: година запитань до уряду і пів дня, а потім будемо розглядати на наступній сесії,
      – сказав Арахамія.

      Відзначимо, що глава Верховної Ради Дмитро Разумков раніше попереджав, що навіть після позитивного голосування за закон, ринок запрацює не відразу.

      Навколо реформи точиться багато дискусій, але Разумков вважає: ключові питання були враховані.

      Мовиться про:

      • Обмеження для іноземців – за словами Разумкова, буде діяти заборона продавати землю іноземцям та компаніям, у яких є власниками або кінцевими бенефіціарами іноземці до референдуму.
      • Знижений показник продажу землі в одні руки. За словами спікера, на сьогодні триває дискусія, проте "попередньо – це 10 тисяч гектарів",

      Однак, Разумков додав, що все ж таки, зараз враховано не все, і тільки після опрацювання законопроєкт надійде до Верховної Ради. Окрім того, ухвалення закону про ринок землі не означає, що ринок відкриється одразу, адже багато аспектів потрібно привести до відповідних норм.

      Про що йдеться?За словами спікера, щоб ринок запрацював мають бути приведені в норму реєстри, антирейдерська система. Також мають бути "нормальні карти", що в повному обсязі відображатимуть, де, що, як і кому належить. Також має бути створений державний банк землі, створення і отримання дешевих кредитів.

      Які правки вже внесли в законопроєкт про ринок землі

      • Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

      Що думають українці про ринок землі: відео

       


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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Ринок землі Давид Арахамія Дмитро Разумков
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