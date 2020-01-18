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      Коли в Україні відкриється ринок землі: думка Разумкова

      777 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков / Getty images

      У законопроєкті про ринок землі наразі є багато невирішених питань. Коли ж його все ж підготують, – документ надійде до сесійної зали парламенту. Однак, навіть після позитивного голосування за закон, ринок запрацює не відразу.

      Принаймні, це не відбудеться до жовтня 2020 року, вважає спікер українського парламенту Дмитро Разумков. Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

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      "Коли все буде готово в рамках регламенту діючого законодавства до розгляду цього питання в другому читанні, Верховна Рада обов’язково перейде до нього", – наголосив голова Верховної Ради.

      Навколо реформи точиться багато дискусій, але Разумков вважає: ключові питання були враховані.

      Йдеться про:

      • Обмеження для іноземців – за словами Разумкова, буде діяти заборона продавати землю іноземцям та компаніям, у яких є власниками або кінцевими бенефіціарами іноземці до референдуму.
      • Знижений показник продажу землі в одні руки. За словами спікера, на сьогодні триває дискусія, проте "попередньо – це 10 тисяч гектарів",

      Однак Разумков додав, що все ж таки, зараз враховано не все, і тільки після опрацювання законопроєкт надійде до Верховної Ради. Окрім того, ухвалення закону про ринок землі не означає, що ринок відкриється одразу, адже багато аспектів потрібно привести до відповідних норм.

      Будьмо відверті, навіть після прийняття закону про ринок землі, ринок не одразу відкривається. Є "лаг" до жовтня 2020 року, коли інші дуже важливі аспекти цієї реформи повинні бути приведені до відповідних норм,
      – пояснив Дмитро Разумков.

      Про що йдеться? За словами спікера, щоб ринок запрацював мають бути приведені в норму реєстри, антирейдерська система. Також мають бути "нормальні карти", що в повному обсязі відображатимуть, де, що, як і кому належить. Також має бути створений державний банк землі, створення і отримання дешевих кредитів.

      "Попереду багато роботи, яку необхідно виконати на цьому проміжку, і лише після цього, дійсно, відкриється ринок", – резюмував спікер Разумков.

      Які правки вже внесли в законопроєкт про ринок землі

      • Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Дмитро Разумков Ринок землі Законодавство Референдум
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