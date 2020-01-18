Когда в Украине откроется рынок земли: мнение Разумкова

В законопроекте о рынке земли пока много нерешенных вопросов. Когда его все же подготовят, – документ поступит в сессионный зал парламента. Однако даже после положительного голосования за закон, рынок заработает не сразу.

По крайней мере, это не произойдет до октября 2020 года, считает спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

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"Когда все будет готово в рамках регламента действующего законодательства к рассмотрению этого вопроса во втором чтении, Верховная Рада обязательно перейдет к нему", – подчеркнул председатель Верховной Рады.

Вокруг реформы идет много дискуссий, но Разумков считает: ключевые вопросы были учтены.

Речь идет об:

Ограничениях для иностранцев – по словам Разумкова, будет действовать запрет продавать землю иностранцам и компаниям, у которых владельцами или конечными бенефициарами являются иностранцы, до референдума.

– по словам Разумкова, будет действовать запрет продавать землю иностранцам и компаниям, у которых владельцами или конечными бенефициарами являются иностранцы, до референдума. Снижен показатель продажи земли в одни руки. По словам спикера, сегодня продолжается дискуссия, однако "предварительно – это 10 тысяч гектаров",

Однако Разумков добавил, что все же сейчас учтено не все, и только после обработки законопроект поступит в Верховную Раду. Кроме того, принятие закона о рынке земли не означает, что рынок откроется сразу, ведь многие аспекты нужно привести в соответствующую норму.

Будем откровенны, даже после принятия закона о рынке земли, рынок не сразу открывается. Есть "лаг" до октября 2020 года, когда другие очень важные аспекты реформы должны быть приведены в соответствующую норму,

– пояснил Дмитрий Разумков.

О чем идет речь?

По словам спикера, чтобы рынок заработал, должны быть приведены в норму реестры, антирейдерская система. Также должны быть "нормальные карты", которые в полном объеме будут отражать где, что, как и кому принадлежит. Также должен быть создан государственный банк земли, создание и получение дешевых кредитов.

"Впереди много работы, которую необходимо выполнить на этом промежутке, и только после этого, действительно, откроется рынок", – резюмировал спикер Разумков.

Какие поправки уже внесли в законопроект о рынке земли

Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.

Что касается ограничения концентрации земли в одних руках, то его предлагают установить на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.

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