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      "Слуга народа" допускает перенос рассмотрения законопроекта о рынке земли

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      Рассмотрение закона о рынке земли могут перенести на февраль — "Слуга народа" / Getty Images

      Во фракции "Слуга народа" в парламенте рассказали, что Верховная Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли во втором чтении ближайшие сессионные недели.

      Рассмотрение законопроекта могут начать в феврале 2020 года, об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью "Радио НВ".

      Важно: Земельный рынок: что на самом деле предлагают у Зеленского

      Кравчук отметила, что депутаты намеренно внесли в законопроект тысячи правок. Таким образом они хотят искусственно затянуть процесс рассмотрения.

      Я могу сказать, когда это (процесс рассмотрения законопроекта – ред.) может начаться – в феврале. Я пока не вижу сигналов, будем ли мы рассматривать земельную реформу на этой неделе или на каких-то внеочередных заседаниях,
      – заявила она.

      Такой процесс депутат назвала "законодательным спамом".

      Текст законопроекта состоит из 6 страниц. 70% закона – это внесение изменений в 130 и 131 статьи Земельного кодекса. Ко второму чтению подано 4018 поправок на 2583 страницах.

      Какие поправки внесли в законопроект о рынке земли

      • Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
      • Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
      • Что до ограничения концентрации земли в одних руках, то ее предлагают установить на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.

      Банки смогут становиться собственниками земли, но только благодаря взысканию залога из-за невыплаты кредита. Ограничение в 10 тысяч гектаров на них не будет распространяться.

      Банки смогут продать землю, полученную в качестве залога, в течение 2 лет. Все банки будут иметь также право кредитовать землю, независимо от формы собственности.

      Если банки не продают землю в течение 2 лет, земля конфискуется. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы, а остальное возвращает банку.

      ринок землі іноземці опитування думка українців статистика інфографіка
      Что думают украинцы о возможности продажи земли иностранцам / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Законодательство Рынок земли
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