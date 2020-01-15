"Слуга народу" допускає перенесення розгляду законопроєкту про ринок землі
У фракції "Слуга Народу" в парламенті розповіли, що Верховна Рада не буде розглядати законопроєкт про ринок землі у другому читанні найближчі сесійні тижні.
Розгляд законопроєкту можуть почати у лютому 2020 року, про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук в інтерв’ю "Радіо НВ".
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Кравчук наголосила, що депутати навмисне внесли до законопроєкту тисячі правок. Таким чином вони хочуть штучно затягнути процес розгляду.
Я можу сказати, коли це (процес розгляду законопроєкту — ред.) може розпочатися — у лютому. Я поки не бачу сигналів, що ми розглядатимемо земельну реформу цього тижня чи на якихось позачергових засіданнях,
— заявила вона.
Такий процес депутатка назвала "законодавчим спамом".
Текст законопроекту складається з 6 сторінок. 70% закону – це внесення змін до 130 та 131 статті Земельного кодексу. До другого читання подано 4018 поправок на 2583 сторінках.
Які правки внесли в законопроєкт про ринок землі
- Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
- Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
- Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
Банки зможуть ставати власниками землі, але тільки завдяки стягненню застави через невиплату кредиту. Обмеження в 10 тисяч гектарів на них не розповсюджуватиметься.
Банки матимуть можливість продати землю, отриману як заставу, протягом 2 років. Всі банки матимуть також право кредитувати землю, незалежно від форми власності.
Якщо банки не продають землю протягом 2 років, земля конфіскується. Держава виставляє землю на продаж, забирає витрати, і решту повертає банку.
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