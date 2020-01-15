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      "Слуга народу" допускає перенесення розгляду законопроєкту про ринок землі

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      Розгляд закону про ринок землі можуть перенести на лютий, — "Слуга Народу" / Getty Images

      У фракції "Слуга Народу" в парламенті розповіли, що Верховна Рада не буде розглядати законопроєкт про ринок землі у другому читанні найближчі сесійні тижні.

      Розгляд законопроєкту можуть почати у лютому 2020 року, про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук в інтерв’ю "Радіо НВ".

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      Кравчук наголосила, що депутати навмисне внесли до законопроєкту тисячі правок. Таким чином вони хочуть штучно затягнути процес розгляду. 

      Я можу сказати, коли це (процес розгляду законопроєкту — ред.) може розпочатися — у лютому. Я поки не бачу сигналів, що ми розглядатимемо земельну реформу цього тижня чи на якихось позачергових засіданнях,
      — заявила вона. 

      Такий процес депутатка назвала "законодавчим спамом".

      Текст законопроекту складається з 6 сторінок. 70% закону – це внесення змін до 130 та 131 статті Земельного кодексу. До другого читання подано 4018 поправок на 2583 сторінках.

      Які правки внесли в законопроєкт про ринок землі

      • Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

      Банки зможуть ставати власниками землі, але тільки завдяки стягненню застави через невиплату кредиту. Обмеження в 10 тисяч гектарів на них не розповсюджуватиметься.

      Банки матимуть можливість продати землю, отриману як заставу, протягом 2 років. Всі банки матимуть також право кредитувати землю, незалежно від форми власності.

      Якщо банки не продають землю протягом 2 років, земля конфіскується. Держава виставляє землю на продаж, забирає витрати, і решту повертає банку.

      ринок землі іноземці опитування думка українців статистика інфографіка
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Ринок землі Слуга народу
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