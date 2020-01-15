"Слуга народу" допускає перенесення розгляду законопроєкту про ринок землі

У фракції "Слуга Народу" в парламенті розповіли, що Верховна Рада не буде розглядати законопроєкт про ринок землі у другому читанні найближчі сесійні тижні.

Розгляд законопроєкту можуть почати у лютому 2020 року, про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук в інтерв’ю "Радіо НВ".

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Кравчук наголосила, що депутати навмисне внесли до законопроєкту тисячі правок. Таким чином вони хочуть штучно затягнути процес розгляду.

Я можу сказати, коли це (процес розгляду законопроєкту — ред.) може розпочатися — у лютому. Я поки не бачу сигналів, що ми розглядатимемо земельну реформу цього тижня чи на якихось позачергових засіданнях,

— заявила вона.

Такий процес депутатка назвала "законодавчим спамом".

Текст законопроекту складається з 6 сторінок. 70% закону – це внесення змін до 130 та 131 статті Земельного кодексу. До другого читання подано 4018 поправок на 2583 сторінках.

Які правки внесли в законопроєкт про ринок землі

Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

Банки зможуть ставати власниками землі, але тільки завдяки стягненню застави через невиплату кредиту. Обмеження в 10 тисяч гектарів на них не розповсюджуватиметься.

Банки матимуть можливість продати землю, отриману як заставу, протягом 2 років. Всі банки матимуть також право кредитувати землю, незалежно від форми власності.

Якщо банки не продають землю протягом 2 років, земля конфіскується. Держава виставляє землю на продаж, забирає витрати, і решту повертає банку.



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