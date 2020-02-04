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      Земельная ночь: Арахамия рассказал, когда Рада проголосует за рынок земли

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      Давид Арахамия / zn.ua

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада рассмотрит вопрос рынка земли в четверг, 6 февраля. Однако, по его словам, голосование может затянуться до ночи.

      Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента. Информацию также подтвердил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

      К теме: Когда в Украине откроется рынок земли: мнение Разумкова

      Арахамия спрогнозировал, что в 3-4 утра пятницы закон будет принят. По мнению председателя фракции "Слуга народа", принять закон о земле в течение одного дня депутаты точно не успеют.

      В пятницу короткий день: час вопросов к правительству и пол дня, а потом будем рассматривать на следующей сессии,
      – сказал Арахамия.

      Отметим, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ранее предупреждал, что даже после положительного голосования за закон, рынок заработает не сразу.

      Вокруг реформы идет много дискуссий, но Разумков считает ключевые вопросы были учтены.

      Речь идет об:

      • Ограничениях для иностранцев – по словам Разумкова, будет действовать запрет продавать землю иностранцам и компаниям, у которых владельцы или конечные бенефициары являются иностранцами  до референдума.
      • Снижен показатель продажи земли в одни руки. По словам спикера, сегодня продолжается дискуссия, однако "предварительно – это 10 тысяч гектаров",

      Однако, Разумков добавил, что все же, сейчас учтено не все, и только после обработки законопроект поступит в Верховную Раду. Кроме того, принятие закона о рынке земли не означает, что рынок откроется сразу, ведь многие аспекты нужно привести к соответствующим нормам.

      О чем идет речь?По словам спикера, чтобы рынок заработал должны быть приведены в норму реестры, антирейдерская система. Также должны быть "нормальные карты", которые в полном объеме будут отражать, где, что, как и кому принадлежит. Также должен быть создан государственный банк земли, создание и получение дешевых кредитов.

      Какие поправки уже внесли в законопроект о рынке земли

      • Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
      • Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
      • Что касается ограничения концентрации земли в одних руках, то его предлагают установить на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Дмитрий Разумков Давид Арахамия Рынок земли
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