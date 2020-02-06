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      Під Радою знову протестують через ринок землі: відео

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      Понад тисячу людей вийшли на масові протести під Верховною Радою проти запровадження відкритого ринку землі. Організовані групи мітингарів почали збиратися ще на різних локаціях Києва перед тим, як дійти на площу Конституції.

      Серед учасників мітингу були й мешканці різних регіонів, яких привозили спеціальними автобусами. Про це з місця події повідомила кореспондентка 24 каналу.

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      Аграрії, представники малого бізнесу приїхали з різних областей: Сумської, Харківської, Херсонської. За словами журналістки, вони не проти ринку землі, однак мають свої побоювання. Люди переймаються тим, що великі агрохолдинги можуть скупити всю землю, і малі аграрії не зможуть конкурувати на цьому ринку.

      Я думаю, що ми ще не можемо собі дозволити довіряти нашому новому уряду і владі,
      – прокоментував учасник акції Віктор.

      На мітинг вийшло чимало людей, які до кінця не розуміли, в чому полягає сенс земельної реформи. Зокрема, серед учасників були представники молоді, які відмовлялися відповідати на будь-які запитання журналістів.

      13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. Після цього нардепи внесли до законопроєкту понад 4 тисячі правок.

      Активісти під прапорами різних політичних сил, зокрема "Свободи", "Батьківщини", представники "Національного корпусу" висловлювали свій протест проти законопроєкту про ринок землі.

      інфографіка ринок землі
      Як українці ставляться до продажу землі / Інфографіка 24 каналу

      Мітинг проти ринку землі під Верховною Радою: дивіться відео 24 каналу

       

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      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі ВО Батьківщина Протести Національний корпус
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