Под Радой снова протестуют из-за рынка земли: видео

Более тысячи человек вышли на массовые протесты под Верховной Радой против введения открытого рынка земли. Организованные группы митингующих начали собираться еще в разных локациях Киева перед тем, как прийти на площадь Конституции.

Среди участников митинга были и жители разных регионов, которых привозили на специальных автобусах. Об этом с места события сообщила корреспондентка 24 канала.

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Аграрии, представители малого бизнеса приехали из разных областей: Сумской, Харьковской, Херсонской. По словам журналистки, они не против рынка земли, однако у них свои опасения. Люди обеспокоены тем, что крупные агрохолдинги могут скупить всю землю, и малые аграрии не смогут конкурировать на этом рынке.

Я думаю, что мы еще не можем себе позволить доверять нашему новому правительству и власти,

– прокомментировал участник акции Виктор.

На митинг вышло немало людей, которые до конца не понимали, в чем заключается смысл земельной реформы. В частности, среди участников были представители молодежи, которые отказывались отвечать на любые вопросы журналистов.

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. После этого нардепы внесли в законопроект более 4 тысяч поправок.

Активисты под флагами разных политических сил, в частности "Свободы", "Батькивщины", представители "Национального корпуса" выражали свой протест против законопроекта о рынке земли.



Как украинцы относятся к продаже земли / Инфографика 24 канала

Митинг против рынка земли под Верховной Радой: смотрите видео 24 канала