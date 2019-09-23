17:40
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Коломойский может испортить Зеленскому репутацию, – Bloomberg

      18 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / unian.ua

      Возвращение в Киев олигарха Игоря Коломойского, его отличные контакты с новой администрацией и радужные перспективы могут испортить президенту Владимиру Зеленскому репутацию.

      Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский.

      "Дело Приватбанка – запутанный юридический клубок. Что бы там не утверждал доклад "Кролла", далеко не факт, что Коломойский виноват во всем, что на него пытался повесить Национальный банк при Гонтаревой. Однако его возвращение в Киев, отличные контакты с новой администрацией, радужные перспективы и приключения Гонтаревой складываются в цепочку, которая все сильнее угрожает испортить Зеленскому репутацию", – пишет Бершидский.

      Он напомнил, что национализация Приватбанка обошлась правительству более чем в 6 миллиардов долларов, но ее поддержали международные финансовые институты. "Национальный банк Украины тогда заявил, что акционеры банка – и в первую очередь Коломойский ограбили его на сумму в 5,5 миллиардов долларов, заставив выдавать невозвратные кредиты подставным компаниям. Обвинения подтвердились в расследовании американской компании по снижению рисков "Кролл" (Kroll) по заказу Национального банка", – отмечает журналист.

      Он напомнил, что Коломойскому, владельцу нескольких паспортов, пришлось скрываться в Израиле, который своих граждан не выдает. "Однако от притязаний на свой банк он не отказался, – подавая в Украине бесчисленные иски, чтобы обратить вспять процесс национализации. При Порошенко его перспективы были не очень веселыми (украинские суды, мягко говоря, не свободны от политического влияния). Но когда президентское кресло светило уже Зеленскому, – тот обошел Порошенко в первом туре выборов, – Киевский суд вынес решение в пользу Коломойского. Международный валютный фонд, крупнейший кредитор Украины, ответил пресс-релизом в защиту национализации 2016 года, и решение обжаловал Национальный банк, но Коломойский стоит на своем. После победы Зеленского 21 апреля он вернулся в Украину", – добавил Бершидский.

      Недавно Коломойский заявил, что действующая украинская власть не ведет с ним переговоры по Приватбанку.

      blog_ava
      День осеннего равноденствия 2019: традиции, приметы и ритуалы
      сегодня
      8322
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Приватбанк Игорь Коломойский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      сегодня , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 607
      Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      сегодня , 16:00 Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      Інна Жолобович 659
      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      сегодня , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      Дмитро Гнап 186
      Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      сегодня , 15:19 Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      Ірина Юрковська 433
      Гривна растет, но надолго ли это?
      сегодня , 15:00 Гривна растет, но надолго ли это?
      Сергій Фурса 581
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук