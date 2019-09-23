Коломойский может испортить Зеленскому репутацию, – Bloomberg

Возвращение в Киев олигарха Игоря Коломойского, его отличные контакты с новой администрацией и радужные перспективы могут испортить президенту Владимиру Зеленскому репутацию.

Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский.

"Дело Приватбанка – запутанный юридический клубок. Что бы там не утверждал доклад "Кролла", далеко не факт, что Коломойский виноват во всем, что на него пытался повесить Национальный банк при Гонтаревой. Однако его возвращение в Киев, отличные контакты с новой администрацией, радужные перспективы и приключения Гонтаревой складываются в цепочку, которая все сильнее угрожает испортить Зеленскому репутацию", – пишет Бершидский.

Он напомнил, что национализация Приватбанка обошлась правительству более чем в 6 миллиардов долларов, но ее поддержали международные финансовые институты. "Национальный банк Украины тогда заявил, что акционеры банка – и в первую очередь Коломойский ограбили его на сумму в 5,5 миллиардов долларов, заставив выдавать невозвратные кредиты подставным компаниям. Обвинения подтвердились в расследовании американской компании по снижению рисков "Кролл" (Kroll) по заказу Национального банка", – отмечает журналист.

Он напомнил, что Коломойскому, владельцу нескольких паспортов, пришлось скрываться в Израиле, который своих граждан не выдает. "Однако от притязаний на свой банк он не отказался, – подавая в Украине бесчисленные иски, чтобы обратить вспять процесс национализации. При Порошенко его перспективы были не очень веселыми (украинские суды, мягко говоря, не свободны от политического влияния). Но когда президентское кресло светило уже Зеленскому, – тот обошел Порошенко в первом туре выборов, – Киевский суд вынес решение в пользу Коломойского. Международный валютный фонд, крупнейший кредитор Украины, ответил пресс-релизом в защиту национализации 2016 года, и решение обжаловал Национальный банк, но Коломойский стоит на своем. После победы Зеленского 21 апреля он вернулся в Украину", – добавил Бершидский.

Недавно Коломойский заявил, что действующая украинская власть не ведет с ним переговоры по Приватбанку.