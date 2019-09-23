17:54
23 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Коломойський може зіпсувати Зеленському репутацію, – Bloomberg

      146 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / unian.ua

      Повернення в Київ олігарха Ігоря Коломойського, його відмінні контакти з новою адміністрацією і райдужні перспективи можуть зіпсувати президенту Володимиру Зеленському репутацію.

      Таку думку висловив оглядач агентства Bloomberg Леонід Бершидський.

      "Справа Приватбанку – заплутаний юридичний клубок. Що б там не стверджувала доповідь "Кролла", далеко не факт, що Коломойський винен в усьому, що на нього намагався повісити Національний банк при Гонтаревій. Однак його повернення в Київ, відмінні контакти з новою адміністрацією, райдужні перспективи і пригоди Гонтаревої складаються в ланцюжок, який все сильніше загрожує зіпсувати Зеленському репутацію", – пише Бершидський.

      Він нагадав, що націоналізація Приватбанку обійшлася уряду більш ніж в 6 мільярдів доларів, але її підтримали міжнародні фінансові інститути. "Національний банк України тоді заявив, що акціонери банку – і в першу чергу Коломойський – пограбували його на суму в 5,5 мільярдів доларів, змусивши видавати безповоротні кредити підставним компаніям. Обвинувачення підтвердилися в розслідуванні американської компанії щодо зниження ризиків "Кролл" (Kroll) за замовленням Національного банку", – зазначає журналіст.

      Він нагадав, що Коломойському, власнику кількох паспортів, довелося переховуватися в Ізраїлі, який своїх громадян не видає. "Однак від домагань на свій банк не відмовився, – подаючи в Україні незліченні позови, щоб звернути назад процес націоналізації. При Порошенку його перспективи були не дуже веселими (українські суди, м'яко кажучи, не вільні від політичного впливу). Але коли президентське крісло світило вже Зеленському, – той обійшов Порошенка в першому турі виборів, – Київський суд виніс рішення на користь Коломойського. Міжнародний валютний фонд, найбільший кредитор України, відповів прес-релізом на захист націоналізації 2016 року, і рішення оскаржив Національний банк, але Коломойський стоїть на своєму. Після перемоги Зеленського 21 квітня він повернувся в Україну", – додав Бершидський.

      Нещодавно Коломойський заявив, що чинна українська влада не веде з ним переговори щодо Приватбанку.

      blog_ava
      Смертельна ДТП на одеській трасі: нова інформація про стан потерпілих
      сьогодні
      11703
      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Ігор Коломойський Приватбанк
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      сьогодні , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 774
      Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      сьогодні , 16:00 Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      Інна Жолобович 3100
      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      сьогодні , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      Дмитро Гнап 756
      Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)
      сьогодні , 15:21 Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)
      Ірина Юрковська 1822
      Гривна растет, но надолго ли это?
      сьогодні , 15:00 Гривна растет, но надолго ли это?
      Сергій Фурса 2526
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук