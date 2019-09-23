Коломойський може зіпсувати Зеленському репутацію, – Bloomberg

Повернення в Київ олігарха Ігоря Коломойського, його відмінні контакти з новою адміністрацією і райдужні перспективи можуть зіпсувати президенту Володимиру Зеленському репутацію.

Таку думку висловив оглядач агентства Bloomberg Леонід Бершидський.

"Справа Приватбанку – заплутаний юридичний клубок. Що б там не стверджувала доповідь "Кролла", далеко не факт, що Коломойський винен в усьому, що на нього намагався повісити Національний банк при Гонтаревій. Однак його повернення в Київ, відмінні контакти з новою адміністрацією, райдужні перспективи і пригоди Гонтаревої складаються в ланцюжок, який все сильніше загрожує зіпсувати Зеленському репутацію", – пише Бершидський.

Він нагадав, що націоналізація Приватбанку обійшлася уряду більш ніж в 6 мільярдів доларів, але її підтримали міжнародні фінансові інститути. "Національний банк України тоді заявив, що акціонери банку – і в першу чергу Коломойський – пограбували його на суму в 5,5 мільярдів доларів, змусивши видавати безповоротні кредити підставним компаніям. Обвинувачення підтвердилися в розслідуванні американської компанії щодо зниження ризиків "Кролл" (Kroll) за замовленням Національного банку", – зазначає журналіст.

Він нагадав, що Коломойському, власнику кількох паспортів, довелося переховуватися в Ізраїлі, який своїх громадян не видає. "Однак від домагань на свій банк не відмовився, – подаючи в Україні незліченні позови, щоб звернути назад процес націоналізації. При Порошенку його перспективи були не дуже веселими (українські суди, м'яко кажучи, не вільні від політичного впливу). Але коли президентське крісло світило вже Зеленському, – той обійшов Порошенка в першому турі виборів, – Київський суд виніс рішення на користь Коломойського. Міжнародний валютний фонд, найбільший кредитор України, відповів прес-релізом на захист націоналізації 2016 року, і рішення оскаржив Національний банк, але Коломойський стоїть на своєму. Після перемоги Зеленського 21 квітня він повернувся в Україну", – додав Бершидський.

Нещодавно Коломойський заявив, що чинна українська влада не веде з ним переговори щодо Приватбанку.