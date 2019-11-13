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      Коломойский: НАТО испачкает свои штанишки, когда российские танки будут стоять под Варшавой

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / segodnya.ua

      НАТО боится российской армии, а еще – никогда не примет в свои ряды Украину. Именно поэтому лучшее, что можно сделать сейчас, – это принять такую реальность.

      Нет толку с пустых разговоров, никто не хочет принимать Украину. Такое мнение высказал олигарх Игорь Коломойский в интервью американскому изданию The New York Times.

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      Не нужно тратить время на пустые разговоры. Украину никто не примет в НАТО, тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавскому договору,
      – подчеркнул он.

      Что такое Варшавский договор?
      Вероятно, Коломойский имел в виду Варшавский пакт, подписанный между СССР, Албанией, Болгарией, Германией, Польшей, Румынией, Венгрией и Чехословакией в 1955 году. Этот союз был создан для "обеспечения мира и безопасности в Европе". На самом же деле его образовали в противовес НАТО. Договор прекратил свое действие в 1991 году, после распада СССР.

      Олигарх также высказался о Североатлантическом альянсе. Так, по его мнению, государства-союзники очень боятся российской армии.

      Российские танки будут стоять под Краковом и Варшавой. А ваше НАТО тем временем будет пачкать свои штанишки и покупать "памперсы",
      – сказал олигарх.

      Ранее в этом же интервью Коломойский заявил, что восстановление связей между Россией и Украиной необходимо для экономического выживания последней. Он добавил, что за 5 – 10 лет украинцы забудут о крови, пролитой на Донбассе, а достичь мира между странами сейчас мешают именно США.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Украина – Россия Игорь Коломойский НАТО
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