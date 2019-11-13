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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Коломойський: НАТО забруднить свої штанці, коли російські танки стоятимуть під Варшавою

      757 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / segodnya.ua

      НАТО боїться російської армії, а ще – ніколи не прийме до своїх лав Україну. Саме тому найкраще, що можна зробити зараз, – це прийняти таку реальність.

      Немає зиску з пустих балачок, ніхто не хоче приймати Україну. Таку думку висловив олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю американському виданню The New York Times.

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      Не потрібно витрачати час на порожні розмови. Україну ніхто не візьме у НАТО, тоді як Росія хотіла б приєднати нас до нового Варшавського договору,
      – наголосив він.

      Що таке Варшавський договір? Ймовірно, Коломойський мав на увазі Варшавський пакт, підписаний між СРСР, Албанією, Болгарією, Німеччиною, Польщею, Румунією, Угорщиною та Чехословаччиною у 1955 році. Цей союз був створений для "забезпеченню миру та безпеки в Європі". Насправді ж його утворили на противагу НАТО. Договір припинив свою дію у 1991 році, після розпаду СРСР.

      Олігарх також висловився про Північноатлантичний альянс. Так, на його думку, держави-союзники дуже бояться російської армії.

      Російські танки стоятимуть під Краковом і Варшавою. А ваше НАТО тим часом бруднитиме свої штанці та купуватиме "памперси",
      – сказав олігарх.

      Раніше у цьому ж інтерв’ю Коломойський заявив, що відновлення зв’язків між Росією та Україною необхідне для економічного виживання останньої. Він додав, що за 5 – 10 років українці забудуть про кров, пролиту на Донбасі, а досягти миру між країнами зараз заважають саме США.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Ігор Коломойський Новини політики Україна – Росія НАТО
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