Коломойський: НАТО забруднить свої штанці, коли російські танки стоятимуть під Варшавою

НАТО боїться російської армії, а ще – ніколи не прийме до своїх лав Україну. Саме тому найкраще, що можна зробити зараз, – це прийняти таку реальність.

Немає зиску з пустих балачок, ніхто не хоче приймати Україну. Таку думку висловив олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю американському виданню The New York Times.

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Не потрібно витрачати час на порожні розмови. Україну ніхто не візьме у НАТО, тоді як Росія хотіла б приєднати нас до нового Варшавського договору,

– наголосив він.

Що таке Варшавський договір? Ймовірно, Коломойський мав на увазі Варшавський пакт, підписаний між СРСР, Албанією, Болгарією, Німеччиною, Польщею, Румунією, Угорщиною та Чехословаччиною у 1955 році. Цей союз був створений для "забезпеченню миру та безпеки в Європі". Насправді ж його утворили на противагу НАТО. Договір припинив свою дію у 1991 році, після розпаду СРСР.

Олігарх також висловився про Північноатлантичний альянс. Так, на його думку, держави-союзники дуже бояться російської армії.

Російські танки стоятимуть під Краковом і Варшавою. А ваше НАТО тим часом бруднитиме свої штанці та купуватиме "памперси",

– сказав олігарх.

Раніше у цьому ж інтерв’ю Коломойський заявив, що відновлення зв’язків між Росією та Україною необхідне для економічного виживання останньої. Він додав, що за 5 – 10 років українці забудуть про кров, пролиту на Донбасі, а досягти миру між країнами зараз заважають саме США.