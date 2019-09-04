21:20
4 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      Вєсті Кремля
      22:18, 3 сентября
      Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
      Вєсті.UA
      20:51, сегодня
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Коломойский получил необходимый для статуса олигарха элемент, – Бондаренко

      210 Читати новину українською
      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / apostrophe.ua

      После президентских и парламентских выборов, Игорь Коломойский получил третий необходимый для олигарха элемент – к финансовому и медийному ресурсу добавилось влияние на государственные органы власти.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Кость Бондаренко.

      "Действительно Игорь Коломойский соответствует всем критериям олигарха. Это человек, который лоббирует свои бизнес-интересы через политические инструменты, используя в том числе и фактор медиа-ресурса. У Коломойского есть все составляющие классического олигарха – политическое представительство во власти, влияние на власть, медиа и большой бизнес", – отмечает Кость Бондаренко.

      Эксперт напоминает: Коломойский ранее регулярно устраивал корпоративные войны и был в них на первом плане.

      "У Коломойского непростые отношения с Виктором Пинчуком из-за "Никопольского завода ферросплавов", – приводит примеры Бондаренко. – Также было противостояние с Ринатом Ахметовым, которое началось в 2014 году и продолжается до сих пор..."

      В этих противостояниях Коломойский часто пользовался своим влиянием на власть и суды. И сейчас уже начал это делать.

      Подробнее об этом читайте в статье "Железная логика олигарха Коломойского: доходы прячем, налоги не платим".

      blog_ava
      Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
      сегодня
      66090
      Теги: Новости политики Игорь Коломойский Виктор Пинчук
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:16 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
      4
      Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      сегодня , 20:05 Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      Інна Жолобович 62
      Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      сегодня , 09:00 Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      733
      Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      сегодня , 19:33 Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      69
      Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      сегодня , 19:00 Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      Іван Яковина 485
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук