Коломойский получил необходимый для статуса олигарха элемент, – Бондаренко

После президентских и парламентских выборов, Игорь Коломойский получил третий необходимый для олигарха элемент – к финансовому и медийному ресурсу добавилось влияние на государственные органы власти.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Кость Бондаренко.

"Действительно Игорь Коломойский соответствует всем критериям олигарха. Это человек, который лоббирует свои бизнес-интересы через политические инструменты, используя в том числе и фактор медиа-ресурса. У Коломойского есть все составляющие классического олигарха – политическое представительство во власти, влияние на власть, медиа и большой бизнес", – отмечает Кость Бондаренко.

Эксперт напоминает: Коломойский ранее регулярно устраивал корпоративные войны и был в них на первом плане.

"У Коломойского непростые отношения с Виктором Пинчуком из-за "Никопольского завода ферросплавов", – приводит примеры Бондаренко. – Также было противостояние с Ринатом Ахметовым, которое началось в 2014 году и продолжается до сих пор..."

В этих противостояниях Коломойский часто пользовался своим влиянием на власть и суды. И сейчас уже начал это делать.

Подробнее об этом читайте в статье "Железная логика олигарха Коломойского: доходы прячем, налоги не платим".