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      Коломойський отримав необхідний для олігарха елемент, – експерт

      82 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / apostrophe.ua

      Після президентських і парламентських виборів, Ігор Коломойський отримав третій необхідний для олігарха елемент – до фінансового та медійного ресурсів додався вплив на державні органи влади.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Кость Бондаренко.

      "Справді Ігор Коломойський відповідає всім критеріям олігарха. Це людина, яка лобіює свої бізнес-інтереси через політичні інструменти, використовуючи в тому числі й фактор медіа-ресурсу. У Коломойського є всі складові класичного олігарха – політичне представництво у владі, вплив на владу, медіа і великий бізнес", – наголошує Кость Бондаренко.

      Експерт нагадує: Коломойський раніше регулярно влаштовував корпоративні війни і був у них на першому плані.

      "У Коломойського непрості стосунки з Віктором Пінчуком через "Нікопольський завод феросплавів", – наводить приклади Бондаренко. – Також було протистояння з Рінатом Ахметовим, яке розпочалося у 2014 році й триває до сьогодні..."

      У цих протистояннях Коломойський часто користувався своїм впливом на владу і суди. І наразі вже почав це робити.

      Детальніше про це читайте у статті "Залізна логіка олігарха Коломойського: прибутки ховаємо, податки не платимо".

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      Теги: Новини політики Ігор Коломойський Віктор Пінчук
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