Коломойский признался, что почти год не был в Украине

Опальный украинский бизнесмен и бывший председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский рассказал, когда в последний раз был в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Жанне Немцовой для Deutsche Welle, которое происходило в Женеве.

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Отвечая на вопрос о своем последнем визите в Украину, Коломойский признался, что это было еще в июне 2017 года.

По словам олигарха, так долго он не возвращался в Украину из-за судов, связанных с "Приватбанком".

Коломойский опасается, если вернется в Украину, то может отсюда уже не уехать.

Если вы слышали, у нас есть определенные судебные процессы с "Приватбанком" и в связи с особенностями законодательства Украины есть вероятность того, что если я приеду, то не смогу оттуда уехать,

– пояснил олигарх.

Он также отметил, что судебные процессы по "Приватбанку", кроме Украины, происходят еще и в Лондоне, поэтому ему удобнее "работать с Европы".

"А учитывая, что судебные процессы наши происходят не только в Украине, но еще и в Лондоне, то, соответственно, заниматься всеми этими вопросами, работая с адвокатами, проще, находясь в Европе, чем, скажем, как невыездной из Украины", – сказал Коломойский.