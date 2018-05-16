Коломойський зізнався, що майже рік не був в Україні

Опальний український бізнесмен та колишній голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський розповів, коли востаннє був в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю Жанні Нємцовій для Deutsche Welle, яке відбувалось у Женеві.

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Відповідаючи на питання про свій останній візит в Україну, Коломойський зізнався, що це було ще у червні 2017 року.

За словами олігарха, так довго він не повертався в Україну через суди, пов'язані з "Приватбанком".

Коломойський побоюється, якщо повернеться в Україну, то може звідси вже не виїхати.

Якщо ви чули, у нас є певні судові процеси з "Приватбанком" і у зв'язку з особливостями законодавства України є ймовірність того, що якщо я приїду, то не зможу звідти виїхати,

– пояснив олігарх.

Він також зазначив, що судові процеси щодо "Приватбанку", окрім України, відбуваються ще й у Лондоні, тому йому зручніше "працювати з Європи".

"А враховуючи, що судові процеси наші відбуваються не лише в Україні, але ще й у Лондоні, то, відповідно, займатися усіма цими питаннями, працюючи з адвокатами, простіше, перебуваючи в Європі, ніж, скажімо як невиїзний з України", – сказав Коломойський.