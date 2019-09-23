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      Коломойский продает "Центрэнерго" российский уголь по цене выше "Роттердам+", – Корольчук

      92 Читати новину українською
      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / liga.net

      Бизнесмен Игорь Коломойский пытается легитимизировать поставки российского угля, или под его видом угля из ОРДЛО, на госкомпанию "Центрэнерго".

      Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook, комментируя разгон полицией активистов, которые заблокировали вагоны с российским углем на станции "Сосновка".

      "Эти протесты касались поставок российского угля для нужд "Центрэнерго". А российский уголь как известно из СМИ, для "Центрэнерго" везет компания "Нафта форс", которая ранее возила бензин для компаний Коломойского. Правда, история с блокировкой завершилась разгромом протестующих, что фактически ведет к дальнейшей легитимизации и создания видимости легальности завоза российского угля, который на самом деле может оказаться ЛДНРовским углем", – написал Корольчук.

      Эксперт отметил, что через близкие к Коломойскому структуры уголь продается "Центрэнерго" по цене, которая существенно выше рассчитанной по формуле "Роттердам+", а произведенную из него электроэнергию госкомпания продает предприятиям бизнесмена по заниженному тарифу.

      "Возможно именно поэтому окружение Коломойского (ныне уважаемые господа "народные депутаты Украины") раньше так неистово боролось с формулой" Роттердам+". Ведь теперь у Коломойского есть возможность продавать уголь по более дорогой цене, чем дает та же формула "Роттердам+". Цена Коломойского сегодня – более 3 тыс грн. за тонну. Цена угля на хабе API2 – чуть больше 1,8 тыс грн. Но, похоже, цель как раз и состоит в том, чтобы получить сверхприбыль от продажи угля и затем еще раз получить прибыль от продажи дешевой электроэнергии для ферросплавных заводов", – пояснил Корольчук.

      По мнению эксперта, нынешняя ситуация подтверждает, что введение формульного ценообразования в 2016 году позволяло сдерживать цену на уголь от искусственного завышения.

      Все это еще раз подтверждает то, что фактически цена угля по формуле "Роттердам+" была предельной ценой. Такой себе "прайс-кэп", который не позволял завышать цену на уголь. Да и действующая глава НКРЭКУ Оксана Кривенко ранее признавала, что формула "Роттердам+" дала возможность потребителям сэкономить почти 40 млрд. грн, – написал Корольчук.

      Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нафта Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2,5 тыс грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам+", которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость электроэнергии составляет 1,9 грн кВт/ч.

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      Теги: Новости политики Энергетика Роттердам+ Угольная промышленность Игорь Коломойский
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