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      Коломойський продає "Центренерго" російське вугілля за ціною вище "Роттердам+", – Корольчук

      384 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / liga.net

      Бізнесмен Ігор Коломойський намагається легімітизувати постачання російського вугілля, або під його виглядом вугілля з ОРДЛО, на держкомпанію "Центренерго".

      Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці в Facebook, коментуючи розгін поліцією активістів, що заблокували вагони з російським вугіллям на станції "Соснівка".

      "Ці протести стосувалися поставок російського вугілля для потреб "Центренерго". А російське вугілля як відомо із ЗМІ, для "Центренерго" везе компанія "Нафта форс", яка раніше возила бензин для компаній Коломойського. Щоправда, історія із блокуванням завершилася розгромом протестувальників, що фактично веде до подальшої легітимізації і створення видимості легальності привезення російського вугілля, яке насправді може виявитися ЛДНРівським вугіллям", – написав Корольчук.

      Експерт зазначив, що через близькі до Коломойського структури вугілля продається "Центренерго" за ціною, що є суттєво вищою за розраховану за формулою "Роттердам+", а вироблену з нього електроенергію держкомпанія продає підприємствам бізнесмена за заниженим тарифом.

      "Можливо саме тому оточення Коломойського (нині шановане панство "народні депутати України") раніше так несамовито боролося із формулою "Роттердам плюс". Адже тепер у Коломойського є можливість продавати вугілля по дорожчій ціні, ніж дає та ж таки формула "Роттердам плюс". Ціна Коломойського сьогодні – понад 3000 грн за тонну. Ціна вугілля на хабі API2 – трохи більше 1800 грн. Але, схоже, ціль якраз і полягає у тому, щоб отримати надприбуток від продажу вугілля і потім ще раз отримати прибуток від продажу дешевої електроенергії для феросплавних заводів", пояснив Корольчук.

      На думку експерта, нинішня ситуація підтверджує, що запровадження формульного ціноутворення у 2016 році дозволяло стримувати ціну на вугілля від штучного завищення.

      Усе це іще раз підтверджує те, що фактично ціна вугілля за формулою "Роттердам плюс" була граничною ціною. Такий собі "прайс-кеп", який не дозволяв завищувати ціну на вугілля. Та й чинна голова НКРЕКП Оксана Кривенко раніше визнавала, що формула "Роттердам плюс" дала можливість споживачам зекономити майже 40 млрд грн,
      – написав Корольчук

      Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільською фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват". Причому "Центренерго" закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою "Роттердам+", яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт/год) підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський, в той час як собівартість струму становить 1,9 грн кВт/год.

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      Теги: Новини політики Ігор Коломойський Вугільна промисловість Роттердам+ Енергетика
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