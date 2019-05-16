Коломойский усложняет политическую карьеру Зеленского, – эксперт

Возвращение Игоря Коломойского в Украину является очень судьбоносным для Владимира Зеленского независимо от того, есть ли между ними какие-то отношения.

Такое мнение выразил политический эксперт Олег Рыбачук в эфире 24 канала. По его словам, мировые дипломаты неоднократно предостерегали Зеленского от влияния Коломойского.

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"Я уже не впервые слышу дипломатические предостережения от Госдепа США и Евросоюза. Они рекомендуют Зеленскому придерживаться удаленности и не допускать влияния Коломойского", – заявил эксперт.

У Коломойского репутация неоднозначная. Он очень усложняет Зеленскому его политическую карьеру, в частности, поведение олигарха, потому что он так называемый "игрок",

– отметил Рыбачук.

Он добавил, что первым испытанием для Зеленского будет назначение людей на кадровые должности.

"Я уже говорил, что Коломойский для Зеленского, как Путин для Трампа, то есть они симпатизируют друг другу, очень бы хотели иметь контакты, но эти контакты являются политически убийственными. Первый тест – появятся ли люди Коломойского среди первых кадровых назначений нового президента после инаугурации", – сказал гость студии.

К слову, в ночь на 16 мая бизнесмен Игорь Коломойский, который последние два года находился за границей, вернулся в Днепр. А о своих намерениях прилететь в Украину объявил еще перед победой своего фаворита Владимира Зеленского.