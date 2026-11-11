Коломойскому через суд пытаются запретить посещать собственные заседания

Об этом сообщили его адвокаты.

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Что известно о возможном запрете Коломойскому посещать суд?

Несмотря на требования УПК Украины, согласно которым уведомление о заседании должно происходить не менее чем за 3 дня до самого заседания, сторона защиты была уведомлена об этом заседании за один день.

"В связи с этим, вероятно, судебное заседание будет касаться применения к Коломойскому мер безопасности с целью прекращения его конвоирования на судебные заседания и в медицинское учреждение для получения медицинской помощи", – отмечают адвокаты.

Указанное заседание состоится в Шевченковском районном суде Киева по адресу: улица Дегтяревская, 31А.

Состав суда: Хардина О.П. (председательствующий), Михеева И.М., Мелешак О.В.

Дата и время: 12.11.2026 в 12:15

Предмет: судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении Игоря Коломойского в уголовном производстве № 1202400000002733 от 17.12.2024 года.

Напомним, в конце декабря 2025 года суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Коломойского. Таким образом, бизнесмен будет оставаться под стражей до 6 февраля 2026 года.