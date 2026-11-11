Коломойському через суд намагаються заборонити відвідувати власні засідання

Про це повідомили його адвокати.

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Що відомо про імовірну заборону Коломойському відвідувати суд?

Попри вимоги КПК України, що повідомлення про засідання має відбуватися щонайменше за 3 дні до самого засідання, про це засідання сторону захисту було повідомлено за один день.

"У звʼязку із цим, імовірно, судове засідання стосуватиметься застосування до Коломойського заходів безпеки з метою припинення його конвоювання в судові засідання та медичний заклад для отримання медичної допомоги", – зазначають адвокати.

Згадане засідання відбудеться у Шевченківському районному суді Києва за адресою: вулиця Дегтярівська, 31А.

Склад суду: Хардіна О.П. (головуючий), Міхєєва І.М., Мєлєшак О.В.

Дата і час: 12.11.2026 о 12:15

Предмет: судовий розгляд обвинувального акта відносно Коломойського І.В. у кримінальному провадженні № 1202400000002733 від 17.12.2024 року.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року суд подовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського. Таким чином, бізнесмен залишатиметься під вартою до 6 лютого 2026 року.