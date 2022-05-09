Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров, передает 24 канал.

Важно Россияне неудачно пытались провести демонстрации ко Дню труда в Мелитополе и Бердянске

Федоров отметил, что люди пытаются уехать из города, даже несмотря на обстрелы.

Сегодня достаточно большой запрос на эвакуацию и выезд из Мелитополя, централизованную эвакуацию россияне нам не согласовывают уже почти месяц, а частным транспортом – для людей это настоящий челлендж.

– подчеркнул он.

Оккупанты обстреляли гражданских

По словам Федорова, те, кто 8 мая ехал через Орехов в Запорожье, провели по дороге 12,5 часа и попали под обстрел. А те, кто уехал через Васильевку, третий день стоят на рашистском блок-посту, и они не пропускают их в сторону Запорожья. В этой колонне есть дети, женщины, пожилые люди.

Парад на 9 мая в Мелитополе провалился

Мэр Мелитополя рассказал, что россияне пытались провести в городе парад к 9 мая, подготовка которого длилась около месяца.

"Им не удалось провести 9 мая (парад – 24 канал). Вчера вечером они сделали заявление о том, что сегодня опасно выходить в город праздновать 9 мая, потому что кто-то из Украины планирует проводить какие-то провокации. Это чушь, конечно, потому что провокации хотели устроить оккупанты, чтобы обвинить в них украинские власти", – сказал он.

Федоров также поблагодарил местных жителей Мелитополя за то, что не выходят на улицы и не празднуют с оккупантами и коллаборантами 9 мая.

Обратите внимание! Накануне 9 мая Иван Федоров предостерег людей от участия в мероприятиях "победобесия", организованных оккупантами. Так как российские захватчики готовят в Мелитополе провокации. В частности, они планируют стрелять в мирных граждан, планируют разгонять митингующих – делать все для того, чтобы спровоцировать хаос и панику 9 мая.