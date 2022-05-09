Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає 24 канал.

Важливо Росіяни невдало намагалися провести демонстрації до Дня праці у Мелітополі та Бердянську

Федоров зазначив, що люди намагаються виїхати з міста, навіть попри обстріли.

Сьогодні досить великий запит на евакуацію та виїзд із Мелітополя, централізовану евакуацію росіяни нам не погоджують вже майже місяць, а приватним транспортом – для людей це справжній челендж,

– наголосив він.

Окупанти обстріляли цивільних

За словами Федорова, ті, хто 8 травня їхав через Оріхів у Запоріжжя, провели у дорозі 12,5 години та потрапили під обстріл. А ті, хто виїхав через Василівку, третій день стоять на рашистському блок-посту, і вони не пропускають їх у бік Запоріжжя. У цій колоні є діти, жінки, літні люди.

Парад на 9 травня у Мелітополі провалився

Мер Мелітополя розповів, що росіяни намагалися провести у місті парад до 9 травня, підготовка якого тривала майже місяць.

"Їм не вдалося провести 9 травня (парад – 24 канал). Вчора ввечері вони зробили заяву про те, що сьогодні небезпечно виходити в місто святкувати 9 травня, тому що хтось з України планує проводити якісь провокації. Це нісенітниці, звичайно, бо провокації хотіли робити окупанти, щоб звинуватити в них українську владу", – сказав він.

Федоров також подякував місцевим жителям Мелітополя за те, що не виходять на вулиці та не святкують з окупантами й колаборантами 9 травня.

Зверніть увагу! Напередодні 9 травня Іван Федоро застеріг людей не брати участь у заходах "побєдобєсія", які організували окупанти. Адже російські загарбники готують у Мелітополі провокації. Зокрема вони планують стріляти у мирних громадян, планують розганяти мітингувальників – робити все для того, щоб спровокувати хаос та паніку 9 травня.