13:55
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Колонна танков и импровизированные бои: на Львовщине резервисты провели учения с военными

      82 Читати новину українською

      Сейчас на полигонах продолжаются учения, в частности на Львовщине обучают резерв вместе с кадровыми военными. Тренируют не только боевые навыки, но и импровизацию в бою.

      Последние приготовления перед началом боевой учебной операции, где задача – найти и уничтожить врага. Колонна из танков, БТРов и бронированных тягачей – на армейском сленге "мотолиг" – отправляется в опасный рейд.

      Читайте также: На Черниговщине начались военные учения по боевой стрельбе: яркие фото

      Один батальон наступает, другой должен дать отпор. На пути к месту столкновения – естественные препятствия и засады противника. Условия максимально приближены к тем, которые есть на Донбассе. Все резервисты имеют военный опыт. На этих сборах получают новые навыки.

      Я служил во втором батальоне, а до того я был старшим наводчиком миномета, сейчас старший наводчик АГС, здесь я узнал кое-что новое,
      – ответил резервист Алексей "Батяня".

      Ищут врага и с помощью дронов. Аэророзведка отныне неотъемлемая часть каждого подразделения.

      Імпровізовані бої на навчанні резервістів
      Импровизированные бои на обучении резервистов

      Место главной баталии – колонна встречает механизированный батальон противника. На подмогу подразделению приходят стрелки экипированные лыжным снаряжением. Завершают дело танки под боевым знаменем. Условный населенный пункт снова наш.

      Я очень доволен действиями командиров подразделений, которые своевременно принимали решения, управление было очень на высоком уровне и самое основное – личный состав действовал уверенно, не смотря ни на мороз, ни на сырость, ни на условия, касающиеся местности,
      – сказал командир 24 бригады Валерий Гудзь.

      В целом, по данным Генштаба, после объявления военного положения в учебные центры Вооруженных сил направили более трех тысяч военнообязанных. Их учения начались 3 декабря, и завершатся к рождественским праздникам.

      Поэтому для этих резервистов это последние дни учебы. До конца действия военного положения их отпустят домой. Об этом заявили в Генштабе. И добавили, разъедутся они, если не будет усиливаться российская агрессия. А кадровые военные из 24 бригады вскоре отправятся на фронт.

      Теги: Новости Украины Новости Львова Оружие Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Черные игры вокруг людей в белых халатах
      сегодня , 12:28 Черные игры вокруг людей в белых халатах
      Наталя Ромашова 73
      Украина в еврокубках: с чем мы идем в отпуск
      сегодня , 11:44 Украина в еврокубках: с чем мы идем в отпуск
      47
      Безудержная Билодид, блестящий Абраменко и другие: спортивные открытия Украины в 2018 году
      сегодня , 10:00 Безудержная Билодид, блестящий Абраменко и другие: спортивные открытия Украины в 2018 году
      68
      Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      сегодня , 08:40 Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      Олексій Чибісов 1876
      "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      сегодня , 00:00 "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      Іван Яковина 802
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук