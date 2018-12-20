Колонна танков и импровизированные бои: на Львовщине резервисты провели учения с военными

Сейчас на полигонах продолжаются учения, в частности на Львовщине обучают резерв вместе с кадровыми военными. Тренируют не только боевые навыки, но и импровизацию в бою.

Последние приготовления перед началом боевой учебной операции, где задача – найти и уничтожить врага. Колонна из танков, БТРов и бронированных тягачей – на армейском сленге "мотолиг" – отправляется в опасный рейд.

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Один батальон наступает, другой должен дать отпор. На пути к месту столкновения – естественные препятствия и засады противника. Условия максимально приближены к тем, которые есть на Донбассе. Все резервисты имеют военный опыт. На этих сборах получают новые навыки.

Я служил во втором батальоне, а до того я был старшим наводчиком миномета, сейчас старший наводчик АГС, здесь я узнал кое-что новое,

– ответил резервист Алексей "Батяня".

Ищут врага и с помощью дронов. Аэророзведка отныне неотъемлемая часть каждого подразделения.



Импровизированные бои на обучении резервистов

Место главной баталии – колонна встречает механизированный батальон противника. На подмогу подразделению приходят стрелки экипированные лыжным снаряжением. Завершают дело танки под боевым знаменем. Условный населенный пункт снова наш.

Я очень доволен действиями командиров подразделений, которые своевременно принимали решения, управление было очень на высоком уровне и самое основное – личный состав действовал уверенно, не смотря ни на мороз, ни на сырость, ни на условия, касающиеся местности,

– сказал командир 24 бригады Валерий Гудзь.

В целом, по данным Генштаба, после объявления военного положения в учебные центры Вооруженных сил направили более трех тысяч военнообязанных. Их учения начались 3 декабря, и завершатся к рождественским праздникам.

Поэтому для этих резервистов это последние дни учебы. До конца действия военного положения их отпустят домой. Об этом заявили в Генштабе. И добавили, разъедутся они, если не будет усиливаться российская агрессия. А кадровые военные из 24 бригады вскоре отправятся на фронт.