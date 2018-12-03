На Черниговщине начались военные учения по боевой стрельбе: яркие фото

В понедельник, 3 декабря, в селе Гончаровское, что на Черниговщине, начались военные тактические учения по боевой стрельбе.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Как заверили военные, плановые тактические учения механизированной бригады по боевой стрельбе никак не связанные со сборами резервистов и введением военного положения. Разве что это способствовало тому, что теперь обучение будут проходить в сокращенном режиме.

Масштабные учения на Черниговщине

В этот день военные имитировали условия приближения к реальным боевым действиям. Собственно бойцы также отрабатывали уничтожение противника с различных видах боя в условиях наступления противника и отражения его атаки. Планировали отработать и ситуацию с привлечением авиации, однако через очень густой туман, этого не удалось сделать. В целом бойцы показали очень слаженную работу.

Обучение посетило высшее руководство Вооруженных сил Украины, в том числе и сам президент Петр Порошенко. Вместе с ним приехали зарубежные коллеги – командующие сухопутных войск Канады и США в Европе.

Президент посетил военные учения

​Видео журналистки 24 канала с места учений