16:56
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      На Черниговщине начались военные учения по боевой стрельбе: яркие фото

      51 Читати новину українською
      На Черниговщине начались военные учения по боевой стрельбе
      На Черниговщине начались военные учения по боевой стрельбе / Министерство обороны Украины

      В понедельник, 3 декабря, в селе Гончаровское, что на Черниговщине, начались военные тактические учения по боевой стрельбе.

      Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

      Читайте также: Украинские военные получили новенькую технику

      Как заверили военные, плановые тактические учения механизированной бригады по боевой стрельбе никак не связанные со сборами резервистов и введением военного положения. Разве что это способствовало тому, что теперь обучение будут проходить в сокращенном режиме.

      Масштабні навчання на Чернігівщині

      Масштабные учения на Черниговщине

      В этот день военные имитировали условия приближения к реальным боевым действиям. Собственно бойцы также отрабатывали уничтожение противника с различных видах боя в условиях наступления противника и отражения его атаки. Планировали отработать и ситуацию с привлечением авиации, однако через очень густой туман, этого не удалось сделать. В целом бойцы показали очень слаженную работу.

      Обучение посетило высшее руководство Вооруженных сил Украины, в том числе и сам президент Петр Порошенко. Вместе с ним приехали зарубежные коллеги – командующие сухопутных войск Канады и США в Европе.

      Президент відвідав військові навчання

      Президент посетил военные учения

      ​Видео журналистки 24 канала с места учений

       

       

       

      Теги: Новости Чернигова Новости Украины Петр Порошенко Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      сегодня , 15:00 SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      Блог Медіа 512
      Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
      сегодня , 14:01 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
      Олександр Бевза 137
      Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      сегодня , 12:02 Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      Андрій Воропаєв 3304
      13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      сегодня , 10:00 13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      Віталій Шабунін 401
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 2090
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Живы, пока помним. Украинцы чтят подвиг Героев
       22 февраля 2015 , 20:26
      Курс валют на 27 августа: евро существенно подешевело
      27 августа , 08:30
      Стали известны подробности о новом Skoda Kodiaq RS
       23 августа , 13:01
      Нападающий Динамо вышел на поле после травмы впервые за 1,5 месяца
       18 ноября , 13:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук