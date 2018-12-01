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      Украинские военные получили новенькую технику

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      Военным передали новую технику
      Военным передали новую технику / president.gov.ua

      В субботу, 1 декабря, на территории воинской части Василькова, на Киевщине, украинским военным передали новую и отремонтированную военную технику.

      На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко.

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      По его словам, Россия не откажется от агрессии в отношении Украины, поэтому наше государство должно постоянно пополнять запасы армии современными средствами вооружения и военной техники.

      Каждая новая единица боевой техники – это весомый вклад в национальную оборону, безопасность наших граждан. Сегодня украинские летчики получают новую и отремонтированную авиационную технику. Среди них – истребители, учебно-тренировочные самолеты, вертолеты и беспилотники,
      – отметил гарант.


      Военным передали новую технику

      Порошенко сообщил, что в связи с военным положением приводятся в полную готовность объекты единой государственной системы гражданской защиты и все ее составляющие.

      Напомним, 28 ноября на передовой украинские бойцы испытали сверхсовременный беспилотник, который может совершать до 20 часов непрерывного полета с 15 килограммами груза.

      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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