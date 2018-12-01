Украинские военные получили новенькую технику
В субботу, 1 декабря, на территории воинской части Василькова, на Киевщине, украинским военным передали новую и отремонтированную военную технику.
На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко.
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По его словам, Россия не откажется от агрессии в отношении Украины, поэтому наше государство должно постоянно пополнять запасы армии современными средствами вооружения и военной техники.
Каждая новая единица боевой техники – это весомый вклад в национальную оборону, безопасность наших граждан. Сегодня украинские летчики получают новую и отремонтированную авиационную технику. Среди них – истребители, учебно-тренировочные самолеты, вертолеты и беспилотники,
– отметил гарант.
Военным передали новую технику
Порошенко сообщил, что в связи с военным положением приводятся в полную готовность объекты единой государственной системы гражданской защиты и все ее составляющие.
Напомним, 28 ноября на передовой украинские бойцы испытали сверхсовременный беспилотник, который может совершать до 20 часов непрерывного полета с 15 килограммами груза.
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