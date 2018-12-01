Украинские военные получили новенькую технику

В субботу, 1 декабря, на территории воинской части Василькова, на Киевщине, украинским военным передали новую и отремонтированную военную технику.

На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко.

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По его словам, Россия не откажется от агрессии в отношении Украины, поэтому наше государство должно постоянно пополнять запасы армии современными средствами вооружения и военной техники.

Каждая новая единица боевой техники – это весомый вклад в национальную оборону, безопасность наших граждан. Сегодня украинские летчики получают новую и отремонтированную авиационную технику. Среди них – истребители, учебно-тренировочные самолеты, вертолеты и беспилотники,

– отметил гарант.



Военным передали новую технику

Порошенко сообщил, что в связи с военным положением приводятся в полную готовность объекты единой государственной системы гражданской защиты и все ее составляющие.

Ми посилили охорону та оборону об’єктів критичної інфраструктури: атомних та гідроелектростанцій; об’єктів хімічної промисловості; портів України на Чорному та Азовському морях. Будуть вжиті всі необхідні заходи для посилення протиповітряної оборони. — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 грудня 2018 р.

Напомним, 28 ноября на передовой украинские бойцы испытали сверхсовременный беспилотник, который может совершать до 20 часов непрерывного полета с 15 килограммами груза.