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      Українські військові отримали новеньку техніку

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      Військовим передали нову техніку
      Військовим передали нову техніку / president.gov.ua

      У суботу, 1 грудня, на території військової частина Василькова, що на Київщині, українським військовим передали нову та відремонтовану військову техніку.

      На церемонії був присутній президент Петро Порошенко. 

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      За його словами, Росія не відмовиться від агресії щодо України, відтак наша держави має постійно поповнювати запаси армії сучасними засобами озброєння та військової техніки.

      Кожна нова одиниця бойової техніки – це вагомий внесок у національну обороноздатність, у безпеку наших громадян. Сьогодні українські льотчики отримують нову та відремонтовану авіаційну техніку. Серед них – винищувачі, навчально-тренувальні літаки, гелікоптери та безпілотники,
      – зазначив гарант. 


      Військовим передали нову техніку

      Порошенко повідомив, що у зв'язку із воєнним станом приводяться у повну готовність об’єкти єдиної державної системи цивільного захисту і всі її складові.

      Нагадаємо, 28 листопада на передовій українські бійці випробували надсучасний безпілотник, який може здійснювати до 20 годин безперервного польоту з 15 кілограмами вантажу.

      Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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