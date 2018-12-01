Українські військові отримали новеньку техніку

У суботу, 1 грудня, на території військової частина Василькова, що на Київщині, українським військовим передали нову та відремонтовану військову техніку.

На церемонії був присутній президент Петро Порошенко.

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За його словами, Росія не відмовиться від агресії щодо України, відтак наша держави має постійно поповнювати запаси армії сучасними засобами озброєння та військової техніки.

Кожна нова одиниця бойової техніки – це вагомий внесок у національну обороноздатність, у безпеку наших громадян. Сьогодні українські льотчики отримують нову та відремонтовану авіаційну техніку. Серед них – винищувачі, навчально-тренувальні літаки, гелікоптери та безпілотники,

– зазначив гарант.



Військовим передали нову техніку

Порошенко повідомив, що у зв'язку із воєнним станом приводяться у повну готовність об’єкти єдиної державної системи цивільного захисту і всі її складові.

Ми посилили охорону та оборону об’єктів критичної інфраструктури: атомних та гідроелектростанцій; об’єктів хімічної промисловості; портів України на Чорному та Азовському морях. Будуть вжиті всі необхідні заходи для посилення протиповітряної оборони. — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 грудня 2018 р.

Нагадаємо, 28 листопада на передовій українські бійці випробували надсучасний безпілотник, який може здійснювати до 20 годин безперервного польоту з 15 кілограмами вантажу.