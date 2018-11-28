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      Українські військові отримали унікальний безпілотник: фото

      945 Читать новость на русском
      На передовій з'явився надсучасний безпілотник (ілюстрація)
      На передовій з'явився надсучасний безпілотник (ілюстрація) / ua.censor.net.ua

      На передовій українські бійці випробували надсучасний безпілотник, який може здійснювати до 20 годин безперервного польоту з 15 кілограмами вантажу.

      Винахід нашим захисникам передала одна з країн-партнерів, пише благодійний фонд "Повернись живим".

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      "Ця "пташка" унікальна. Вона може підіймати додаткове навантаження до 15 кілограмів та здійснювати з ним до 20 годин безперервного польоту. Розмах крил безпілотника – 8,5 метра, довжина – 4 метри. Коптер обладнаний денною камерою Full HD з 30-кратним зумом та тепловізійною камерою нічного бачення, які можуть виявляти цілі на великій дальності", – розповів один із спецпризначенців.

      Серед переваг безпілотника – його вкрай важко виявити, і він може збирати і передавати інформацію у режимі реального часу одразу декільком групам.

      Зазначимо, що розробка настільки нова, що навіть не має назви. 

      У фонді зазначили, що не можуть поділитись фото "пташки" з міркувань безпеки, тож опублікували нічні випробування коптера у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.  

       

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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