Украинские военные получили уникальный беспилотник: фото

На передовой украинские бойцы испытали сверхсовременный беспилотник, который может совершать до 20 часов непрерывного полета с 15 килограммами груза.

Изобретение нашим защитникам передала одна из стран-партнеров, пишет благотворительный фонд "Вернись живым".

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"Эта "птичка" уникальна. Она может поднимать дополнительную нагрузку до 15 килограммов и совершать с ней до 20 часов непрерывного полета. Размах крыльев беспилотника – 8,5 метра, длина – 4 метра. Коптер оборудован дневной камерой Full HD с 30-кратным зумом и тепловизионной камерой ночного видения, которые могут обнаруживать цели на большой дальности", – рассказал один из спецназовцев.

Среди преимуществ беспилотника – его крайне трудно обнаружить, и он может собирать и передавать информацию в режиме реального времени сразу нескольким группам.

Отметим, что разработка настолько новая, что даже не имеет названия.

В фонде отметили, что не могут поделиться фото "птички" из соображений безопасности, поэтому опубликовали ночные испытания коптера в зоне проведения Операции Объединенных сил.