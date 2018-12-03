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      На Чернігівщині розпочалися військові навчання з бойової стрільби: яскраві фото

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      На Чернігівщині розпочалися військові навчання з бойової стрільби
      На Чернігівщині розпочалися військові навчання з бойової стрільби / Міністерство оборони України

      У понеділок 3 грудня, у селі Гончарівське, що на Чернігівщині, розпочалися військові тактичні навчання з бойової стрільби. Бійці намагалися знищити противника та уникнути ворожої атаки.

      Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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      Як запевнили військові, планові тактичні навчання механізованої бригади з бойової стрільби ніяк не пов’язані зі зборами резервістів та введенням воєнного стану. Хіба що це сприяло тому, що тепер навчання відбуватимуться у скороченому режимі.

      Масштабні навчання на Чернігівщині
      Масштабні навчання на Чернігівщині

      Цього дня військові імітували умови наближення до реальних бойових дій. Власне бійці також відпрацьовували знищення противника з різних видах бою в умовах наступу противника та відбиття його атаки. Планували відпрацювати і ситуацію з залученням авіації, проте через дуже густий туман, цього не вдалося зробити. Загалом бійці показали дуже злагоджену роботу.

      Навчання відвідало вище керівництво Збройних сил України, зокрема і сам президент Петро Порошенко. Разом з ним приїхали закордонні колеги – командувачі сухопутних військ Канади та США у Європі.

      Президент відвідав військові навчання
      Президент відвідав військові навчання

      ​Відео журналістки 24 каналу з місця навчань

       

       

       

      Теги: Новини України Збройні Сили України Новини Чернігова Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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