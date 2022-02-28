В испанском городе Мадрид несколько десятков тысяч украинцев и неравнодушных людей собрались в поддержку Украины на фоне нападения России. Акция состоялась в воскресенье, 27 февраля, сообщает 24 канал.

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Большая поддержка Мадрида

Очевидцы не могут назвать даже приблизительное количество людей, которые присоединились к этому масштабному действу. Неравнодушных к судьбе Украины действительно оказалось очень много.

Те, кто шли посередине колонны, говорят, что не видели ее ни начала, ни конца.

Предварительно, ожидалось, что будет примерно 1 тысяча человек. Хотя из видео понятно, что было значительно больше – аж более 20 тысяч.

Все они вышли с призывом к государству-агрессору немедленно прекратить войну.

Люди выходят на улицы с украинскими флагами и антироссийскими плакатами. Они исполняют украинский гимн, а также в своих лозунгах требуют не только Россию остановиться, но и мир – помочь в этом.

Не только украинцы

Примечательно, что среди участников было не только много представителей украинской диаспоры, но и множество самих испанцев, а также мигрантов из разных других стран.

Акции в поддержку Украины в Мадриде / Фото 24 канала

Как прошла акция: смотрите масштабное видео

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