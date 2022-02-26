Люди выходят на улицы с украинскими флагами и антироссийскими плакатами. Они исполняют украинский гимн, а также в своих лозунгах требуют Россию остановиться, а мир – помочь Украине.

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