Люди выходят на улицы с украинскими флагами и антироссийскими плакатами. Они исполняют украинский гимн, а также в своих лозунгах требуют Россию остановиться, а мир – помочь Украине.
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