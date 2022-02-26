Люди виходять на вулиці з українськими стягами та антиросійськими плакатами. Вони виконують український гімн, а також у своїх гаслах вимагають Росію зупинитися, а світ – допомогти Україні.

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