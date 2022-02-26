Про це у фейсбуці написав Ігор Кизим, український посол у Білорусі. Відповідний допис з'явився на його сторінці 26 лютого близько 15:00.

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Дипломат підкреслив, шо хоче висловити білурусам слова подяки за солідарність з народом України у цей складний час. А також – за квіти, які вони приносять під посольство нашої держави у Мінську.

Я працював у Лондоні, Парижі, Оттаві, де подібні акції – звична справа. Але я захоплююсь вашою мужністю зробити це тут, у Мінську,

– підкреслив він.

Кизим відзначив, що багато білорусів демонструють своє негативне ставлення до війни, розв'язаної Росією проти українського народу навіть попри те, що це може бути для них небезпечно.

"Дякую! Слава дружбі українського та білоруського народів", – так він підсумував свій допис.

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