Неподалік від села Познань на Рівненщині прилетів, ймовірно, мінометний снаряд Білорусі. Він вибухнув.

До теми Лукашенко цинічно заявив, що Білорусь не воює проти України

Саме на цій ділянці, як пояснили у Держприкордонслужбі, кілька разів бачили сліди запуску ракет з Білорусі.

Зауважимо, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь не бере участі у війні проти України.

Білорусь – залучена у війну проти України

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко направив листа відповідальному за охорону кордону Білорусі, висловивши ставлення всього прикордонного відмоства.

"Ми пререможемо, будьте прокляті, тварі", – написав в листі Дейнеко.

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Ситуація щодо російського вторгнення

Обстріли з Білорусі – летить і мале, і велике. Сьогодні на кордон України в районі неподалік від села Познань, що на Рівненщині, з Білорусі прилетів, найімовірніше, мінометний снаряд. Боєприпас вибухнув на маршруті руху наряду Держприкордонслужби.

Варто зауважити, що саме на цій ділянці держрубежу прикордонники уже кілька разів помічали сліди запуску ракет з території країни, яка офіційно відрікається від співучасті в російській агресії проти України. Можливо таким чином Білорусь хоче обмежити кількість свідків її злочинної діяльності.

Нагадаємо, Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко направив листа з презирством особі, яка в команді Лукашенка відповідає за охорону кордону Білорусі. У листі очільник висловив ставлення усього прикордонного відомства України до підступності своїх візаві (колегами їх важко називати) з Білорусі. Ми пререможемо, будьте прокляті, тварі, – резюмував Сергій Дейнеко свого листа генералу режиму Лукашенка.