Лукашенко стверджує, що білоруські війська жодної участі не беруть у цій операції.

Важливо "Гради" б'ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира

За словами Лукашенка, він дізнався про напад Росії на Україну зі ЗМІ.

Ось я прочитав: "Близько 5 ранку держкордон України на ділянці Росії та Білорусі зазнав атаки з боку російських військ, які підтримуються Білоруссю". Мерзотники крайні! Наші війська жодної участі не беруть у цій операції,

– наголосив Олександр Лукашенко.

Зауважимо, що очевидці зафіксували переміщення колони військової техніки до українського кордону. Її перекидають з території Білорусі. Перетин бронетехніки з боку українсько-білоруського кордону зафіксували і міжнародні журналісти.

Україна опинилися під щільним вогнем

Зауважимо, що 24 лютого о 5:00 Росія цинічно відкрила вогонь по українським містах. "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.

Неспокійна ніч в Україні

У Києві та Харкові прогриміли потужні вибухи. Це сталося після того, як президент Росії оголосив про військову операцію в Україні:

У Києві на лівому березі спочатку було чутно 5 потужних вибухів. Після невеликої паузи пролунали ще 2 вибухи.

У Харкові повідомляють, що вибухи чути у районі метро Студентська. Чутно звуки літаків.

Крім того, ракети долетіли до західних українських областей: Львівщини, Івано-Франківщини, Вінниччини, Волині. Переважно ворог гатив по об'єктах військової інфраструктури.