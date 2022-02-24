Відео з колонами російської техніки зафіксували очевидці. На оприлюднених кадрах видно десятки вантажівок.

Важливо Втрат серед ЗСУ станом на зараз немає, – головнокомандувач Залужний

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово виступав на захист Росії та заявляв, що ні білоруські, ні російські військові не збираються нападати на Україну.

Колона військової техніки рухається до українського кордону: дивіться відео

Зауважимо, що у ніч проти 24 лютого у низці українських міст пролунали потужні постріли. Про них повідомляють жителі Києва, Харкова, Чернігівської області, Одеси. Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків.

Зверніть увагу! Валерій Залужний підкреслив, що втрат серед ЗСУ станом на 9:00 немає.