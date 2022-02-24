Лукашенко утверждает, что белорусские войска никакого участия не принимают в этой операции.

Важно "Грады" бьют вдоль всей границы от Луганска до Житомира

По словам Лукашенко, он узнал о нападении России на Украину из СМИ.

Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции,

– подчеркнул Александр Лукашенко.

Отметим, что очевидцы зафиксировали перемещения колонны военной техники к украинской границе. Ее перебрасывают с территории Беларуси. Пересечение бронетехники со стороны украинско-белорусской границы зафиксировали и международные журналисты.

Украина оказалась под плотным огнем

Заметим, что 24 февраля в 5:00 Россия цинично открыла огонь по украинским городам. "Грады" били вдоль всей границы от Луганска до Житомира.

Неспокойная ночь в Украине

В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы. Это произошло после того, как президент России объявил о военной операции в Украине:

В Киеве на левом берегу сначала было слышно 5 мощных взрывов. После небольшой паузы раздались еще 2 взрыва.

В Харькове сообщают, что взрывы слышны в районе метро Студенческая. Слышны звуки самолетов.

Кроме того, ракеты долетели до западных украинских областей: Львовщины, Ивано-Франковщины, Винницкой области, Волыни. Преимущественно враг бил по объектам военной инфраструктуры.