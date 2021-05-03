В США 30 апреля черный медведь живьем съел 39-летнюю женщину. Она выгуливала 2 собак в лесу в Колорадо. Тело погибшей нашел ее парень, оно было растерзано.

Тело лежало на известной пешеходной дорожке в Дуранго. Мужчина вернулся домой с работы и увидел возле дома собак, но девушки не было, поэтому и пошел ее искать.

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Правоохранители обнаружили на теле большое количество медвежьих следов и волос. Полиция начала расследование.

К обыску района привлекли собачью команду из американского департамента сельского хозяйства. Кинологическая команда обнаружила самку черного медведя с 2 детенышами. Медведей вывезли для общественной безопасности.

Нападения медведей чрезвычайно редки. Это трагическое событие и печальное напоминание о том, что медведи дикие и потенциально опасные,

– сказал менеджер Юго-Западного региона Кори Чик.

"Мы просим общественность сообщать о любой встрече с агрессивным медведем", – добавил он.

Эксперты сделают вскрытие тела женщины, а также анализ ДНК медведей.

Важно! В Колорадо это четвертая официальная смерть из-за атаки медведя. Последняя произошла в 2009 году, тогда животное убило 74-летнюю женщину.