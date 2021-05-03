В Колорадо медведь насмерть разорвал женщину: она выгуливала 2 собак
В США 30 апреля черный медведь живьем съел 39-летнюю женщину. Она выгуливала 2 собак в лесу в Колорадо. Тело погибшей нашел ее парень, оно было растерзано.
Источник:The sun
Тело лежало на известной пешеходной дорожке в Дуранго. Мужчина вернулся домой с работы и увидел возле дома собак, но девушки не было, поэтому и пошел ее искать.
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Правоохранители обнаружили на теле большое количество медвежьих следов и волос. Полиция начала расследование.
К обыску района привлекли собачью команду из американского департамента сельского хозяйства. Кинологическая команда обнаружила самку черного медведя с 2 детенышами. Медведей вывезли для общественной безопасности.
Нападения медведей чрезвычайно редки. Это трагическое событие и печальное напоминание о том, что медведи дикие и потенциально опасные,
– сказал менеджер Юго-Западного региона Кори Чик.
"Мы просим общественность сообщать о любой встрече с агрессивным медведем", – добавил он.
Эксперты сделают вскрытие тела женщины, а также анализ ДНК медведей.
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