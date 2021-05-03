У США 30 квітня чорний ведмідь живцем з'їв 39-річну жінку. Вона вигулювала 2 собак у лісі у Колорадо. Тіло загиблої знайшов її хлопець, воно було розшматоване.

Тіло лежало на відомій пішохідній доріжці в Дуранго. Чоловік повернувся додому з роботи і побачив біля будинку собак, але дівчини не було, тому й пішов її шукати.

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Правоохоронці виявили на тілі велику кількість ведмежих слідів та волосся. Поліція розпочала розслідування.

До обшуку району залучили собачу команду з американського департаменту сільського господарства. Кінологічна команда виявила самку чорного ведмедя з 2 дитинчатами. Ведмедів вивезли задля громадської безпеки.

Напади ведмедів надзвичайно рідкісні. Це трагічна подія і сумне нагадування про те, що ведмеді дикі і потенційно небезпечні,

– сказав менеджер Південно-Західного регіону Кори Чік.

"Ми просимо громадськість повідомляти про будь-яку зустріч з агресивним ведмедем", – додав він.

Експерти зроблять розтин тіла жінки, а також аналіз ДНК ведмедів.

Важливо! В Колорадо це четверта офіційна смерть через атаку ведмедя. Остання сталася в 2009 році, тоді тварина вбила 74-річну жінку.