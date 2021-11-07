Позывной задержанного – "Аурелио". Он был членом Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC). Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Диего Молано.
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По словам колумбийского чиновника, среди бывших членов FARC есть те, кто хочет увеличить свое влияние в регионе. Впрочем, как заверил Молано, власть таких "разгонит и вернет спокойствие и безопасность".
Что такое FARC: основное
Источник: "Википедия"
- Революционные вооруженные силы Колумбии или же FARC– это левая организация, которая после роспуска в 2016 году превратилась в признанную оппозиционную партию. Она называется "Общая революционная альтернативная сила".
- США, Канада, страны Европейского содружества и большинство латиноамериканских стран считают FARC террористической организацией. В то же время Куба и Венесуэла настаивают на том, что это – партизанская сила.
- В августе 2019 года один из лидеров FARC в окружении людей в камуфляже записал видео, в котором заявил о возобновлении вооруженной борьбы против власти. Впрочем, большинство соратников его не поддержали.
Молано заявил о задержании подозреваемого: смотрите видео
Покушение на президента Колумбии: что известно
- Неизвестные обстреляли вертолет колумбийского президента 25 июня 2021 года во время перелета из Сардинаты в Кукуту. В транспорт попали не менее 6 пуль.
- Кроме президента Дуке, внутри находились и министр обороны, министр внутренних дел и другие высокопоставленные чиновники. Ни один из них не пострадал в результате нападения.
- Обстрел президентского вертолета назвали террористическим нападением. За информацию, которая приведет к его исполнителям, предлагали 3 миллиарда песо (800 тысяч долларов).