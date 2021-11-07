Позивний затриманого – "Ауреліо". Він був членом Революційних збройних сил Колумбії (FARC). Відповідну заяву зробив міністр оборони країни Дієго Молано.
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За словами колумбійського урядовця, серед колишніх членів FARC є ті, хто хоче збільшити свій вплив у регіоні. Втім, як запевнив Молано, влада таких "розжене та поверне спокій та безпеку".
Що таке FARC: основне
Джерело: "Вікіпедія"
- Революційні збройні сили Колумбії або ж FARC– це ліва організація, яка після розпуску в 2016 році перетворилася у визнану опозиційну партію. Вона має назву "Спільна революційна альтернативна сила".
- США, Канада, країни Європейської співдружності та більшість латиноамериканських країн вважають FARC терористичною організацією. Натомість Куба і Венесуела наполягають на тому, що це – партизанська сила.
- У серпні 2019 року один із лідерів FARC в оточенні людей у камуфляжі записав відео, в якому заявив про відновлення збройної боротьби проти влади. Втім, більшість соратників його не підтримали.
Молано заявив про затримання підозрюваного: дивіться відео
Замах на президента Колумбії: що відомо
- Невідомі обстріляли гелікоптер колумбійського президента 25 червня 2021 року під час перельоту з Сардинати до Кукути. У транспорт влучили щонайменше 6 куль.
- Окрім президента Дуке, всередині перебували й міністр оборони, міністр внутрішніх справ та інші високопосадовці. Жоден із них не постраждав внаслідок нападу.
- Обстріл президентського вертольота назвали терористичним нападом. За інформацію, яка приведе до його виконавців, пропонували 3 мільярди песо (800 тисяч доларів)