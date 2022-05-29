Запись 28 мая обнародовала отдельная механизированная бригада имени короля Даниила. На нем можно увидеть, как перестали воевать сразу несколько оккупантов.

В этот же день Воины ВСУ уничтожили на Востоке более трех десятков оккупантов, техники у врага тоже стало меньше

Били россиян с большого расстояния

Бойцы записали все происходящее на экране противотанкового ракетного комплекса. Поскольку на панели были украинские слова, вероятно, использовали "Стугна-П". Этот ПТРК нашего производства может быть даже на несколько километров.

На обнародованном видео, вероятно, так и было. Когда служащие ВСУ увидели вражескую технику, сразу отправили ей "подарок". После этого они уже некоторое время корректировали полет ракеты.

Наши любимые колыбельные видео для настоящих украинцев. Ничто так не успокою перед сном, как минус пару гадалок,

– отметили в сообщении.

После попадания действительно было заметно, что шансы выжить у россиян были скудными. Удар нанес пожар, а транспорт начал ехать в другую сторону.

Уничтожение вражеской техники бригадой имени короля Даниила: смотрите видео

Какая сейчас ситуация на фронте

В своем строительстве за 28 мая Генштаб ВСУ сообщил, что до сих пор самой горячей точкой остается Восток Украины . Российские войска продолжают пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. При этом они практически не прекращают обстрелы и ведут наступательные действия. Основная цель русских войск – сделать окружение наших воинов в Лисичанске и Северодонецке.

Продолжаются активные бои по нескольким направлениям:

Лиманском;

Северодонецком;

Бахмутскому;

Кураховском;

Авдеевском.

Несколько изменилась техника врага в Харьковской области. Там россияне уже даже не пытаются идти в наступление, а только думают об удержании занятых позиций. Они делают все, чтобы помешать продвижению ВСУ.

Приблизительно это же происходит на территории Херсонской области. Там враг понес потери и был вынужден начать отступление. Теперь оккупанты обороняются на невыгодных для них позициях.

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