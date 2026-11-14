Белый дом готовит жесткий ответ на расследования демократов в Конгрессе, – NYT

Как пишет The New York Times, в течение первого президентского срока Трамп пытался затягивать расследования демократов и отказывался предоставлять необходимые документы. Теперь его администрация планирует действовать более жестко и обвинять отдельных законодателей в возможных преступлениях.

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Какой ответ Белый дом подготовил для демократов?

К противодействию расследованиям демократов привлечены новый глава аппарата Белого дома Стивен Миллер, Министерство юстиции и юристы администрации.

Администрация хочет не допустить, чтобы демократы узнали, как принимаются решения в Белом доме, и расследовали действия высокопоставленных чиновников и влиятельных людей.

Особое беспокойство у Трампа вызывает возможность проверок в отношении его финансовых доноров. Речь идет о людях, которые жертвуют деньги на строительные проекты президента.

Несмотря на угрозы, демократы не собираются отказываться от проверок. Они уже направили письма десяткам людей и организаций, которые могут стать их фигурантами. Среди тем – сокращение финансирования научных исследований и пожертвования на строительство бального зала Белого дома.

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В четверг сенатор Элизабет Уоррен, конгрессмен Роберт Гарсия и сенатор Ричард Блументаль объявили о расследовании в отношении Мередит О'Рурк – одной из главных сборщиц средств для Трампа.

По сообщениям СМИ, она координировала привлечение более 800 миллионов долларов на строительные проекты, которые поддерживает президент. Законодатели попросили О'Рурк объяснить, как организовывался сбор средств.

Они считают, что такая деятельность может свидетельствовать о коррупции и сговорах в обмен на финансовую поддержку. Представитель О'Рурк отверг обвинения.

Белый дом готовится к противостоянию уже несколько месяцев

В частности, летом юридическое подразделение Министерства юстиции США опубликовало заключение, согласно которому защитой конфиденциальной информации президента могут пользоваться даже люди вне правительства, если их переписка касается Трампа и его ближайших советников.

В субботу, 14 ноября, Трамп заявил в соцсетях, что демократы рассылают невинным людям письма с угрозами. Он поручил Министерству юстиции проверить, не являются ли такие действия преступлением.

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После этого федеральный прокурор Южного округа Техаса Аарон Райтц предупредил сенатора Ричарда Блументаля о возможных юридических последствиях, если он продолжит расследование в отношении доноров бального зала Белого дома.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что на данный момент уголовных дел против новоизбранных членов Конгресса нет. В то же время он отметил, что критика может перерасти в угрозы, а те при определенных обстоятельствах могут стать преступлением.

Юридический советник Белого дома Уилл Шарф также предупредил Роберта Гарсию, который должен возглавить Комитет Палаты представителей по надзору, о возможной уголовной ответственности за проведение расследований.

Конфликт может перейти в суды

Если администрация Трампа откажется предоставлять Конгрессу документы или выполнять его требования, споры придется решать в федеральных судах. Такие процессы могут длиться месяцами или даже годами.

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Бывший юридический советник Белого дома Дональд Макган считает, что администрация заранее готовилась к такому развитию событий.

По его словам, команда Трампа собирает заявления демократов, чтобы доказать, что их расследования не связаны с работой над законами.

В то же время бывший главный юрист Палаты представителей Стэнли Бранд отметил, что угрозы Белого дома не имеют значительной юридической силы.

Однако он обратил внимание на проблему: если администрация откажется выполнять требования Конгресса, привлечь ее представителей к ответственности будет сложно, ведь Министерство юстиции подчиняется самому Трампу.

Еще одним возможным инструментом Конгресса являются так называемые полномочия в связи с неуважением к Конгрессу. Они позволяют законодателям приказать вооруженному сержанту задержать должностное лицо, отказывающееся выполнять требования парламента.

Таким образом, противостояние между Белым домом и Конгрессом может перерасти в масштабную борьбу за распределение полномочий между двумя ветвями власти.