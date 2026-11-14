Білий дім готує жорстку відповідь на розслідування демократів у Конгресі, – NYT

Як пише The New York Times, за першого президентського терміну Трамп намагався затягувати розслідування демократів і відмовлявся надавати необхідні документи. Тепер його адміністрація планує діяти жорсткіше та звинувачувати окремих законодавців у можливих злочинах.

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Яку відповідь Білий дім підготував для демократів?

До протидії розслідуванням деморакратів залучені новий керівник апарату Білого дому Стівен Міллер, Міністерство юстиції та юристи адміністрації.

Адміністрація хоче не допустити, щоб демократи дізналися, як ухвалюються рішення в Білому домі, та розслідували дії високопосадовців і впливових людей.

Особливе занепокоєння Трампа викликає можливість перевірок щодо його фінансових донорів. Ідеться про людей, які жертвують гроші на будівельні проєкти президента.

Попри погрози, демократи не збираються відмовлятися від перевірок. Вони вже надіслали листи десяткам людей і організацій, які можуть стати їхніми фігурантами. Серед тем – скорочення фінансування наукових досліджень і пожертви на будівництво бальної зали Білого дому.

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У четвер сенаторка Елізабет Воррен, конгресмен Роберт Гарсія та сенатор Річард Блументаль оголосили про розслідування щодо Мередіт О'Рурк – однієї з головних збирачок коштів для Трампа.

За повідомленнями ЗМІ, вона координувала залучення понад 800 мільйонів доларів на будівельні проєкти, які підтримує президент. Законодавці попросили О'Рурк пояснити, як організовувався збір коштів.

Вони вважають, що така діяльність може свідчити про корупцію та домовленості в обмін на фінансову підтримку. Представник О'Рурк відкинув звинувачення.

Білий дім готується до протистояння вже кілька місяців

Зокрема, влітку юридичний підрозділ Міністерства юстиції США опублікував висновок, згідно з яким захистом конфіденційної інформації президента можуть користуватися навіть люди поза урядом, якщо їхнє листування стосується Трампа та його найближчих радників.

У суботу, 14 листопада, Трамп заявив у соцмережах, що демократи надсилають невинним людям листи з погрозами. Він доручив Міністерству юстиції перевірити, чи не є такі дії злочином.

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Після цього федеральний прокурор Південного округу Техасу Аарон Райтц попередив сенатора Річарда Блументаля про можливі юридичні наслідки, якщо той продовжить розслідування щодо донорів бальної зали Білого дому.

Генеральний прокурор США Тодд Бланш заявив, що наразі кримінальних справ проти новообраних членів Конгресу немає. Водночас він зауважив, що критика може перерости в погрози, а ті за певних обставин можуть стати злочином.

Юридичний радник Білого дому Вілл Шарф також попередив Роберта Гарсію, який має очолити Комітет Палати представників з нагляду, про можливу кримінальну відповідальність за проведення розслідувань.

Конфлікт може перейти до судів

Якщо адміністрація Трампа відмовиться надавати Конгресу документи або виконувати його вимоги, суперечки доведеться вирішувати у федеральних судах. Такі процеси можуть тривати місяцями або навіть роками.

Колишній юридичний радник Білого дому Дональд Макган вважає, що адміністрація заздалегідь готувалася до такого розвитку подій.

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За його словами, команда Трампа збирає заяви демократів, щоб довести, що їхні розслідування не пов'язані з роботою над законами.

Водночас колишній головний юрист Палати представників Стенлі Бранд зазначив, що погрози Білого дому не мають значної юридичної сили.

Однак він звернув увагу на проблему: якщо адміністрація відмовиться виконувати вимоги Конгресу, притягнути її представників до відповідальності буде складно, адже Міністерство юстиції підпорядковується самому Трампу.

Ще одним можливим інструментом Конгресу є так звані повноваження щодо неповаги до Конгресу. Вони дозволяють законодавцям наказати сержанту зі зброєю затримати посадовця, який відмовляється виконувати вимоги парламенту.

Отже, протистояння між Білим домом і Конгресом може перерости в масштабну боротьбу за розподіл повноважень між двома гілками влади.